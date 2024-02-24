快訊

軍公教退休金調整選後無下文 藍委打算修法制度化

慣竊遭警棍捅腹猝死派出所 恆春3警1收押 縣警局報停職

聽新聞
test
0:00 / 0:00

冷氣團再影響4天！228回暖 下周五迎強冷空氣、全台有雨

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
明天至下周二冷氣團影響，影響幅度再多，預期氣溫將持續偏冷，明晚至下周一北部低溫可降至12-14度。本報資料照片
明天至下周二冷氣團影響，影響幅度再多，預期氣溫將持續偏冷，明晚至下周一北部低溫可降至12-14度。本報資料照片

持續受到大陸冷氣團影響，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今晨台北測站最低溫14.7度，北部平地低溫11-13度，中南部及東部低溫約14-17度。今天冷空氣稍減弱，較昨晨回升，但體感上仍有寒意。

他說，預期今天北部及東部高溫18-20度，低溫14-15度，局部空曠可達11-13度。中南部高溫26-30度，低溫15-19度，局部空曠區約13-14度。

林孝儒表示，明天至下周二仍為冷氣團影響，甚至冷空氣影響的幅度再多一些，預期氣溫將持續偏冷，與今天類似外，明晚至下周一北部低溫可降至12-14度，局部空曠平地有10-12度出現，是有近10度的低溫機會。

下周二氣溫才有些回升，不過，林孝儒表示，這段期間北部及東北部全日感受涼冷，中南部白天雖然較舒適偏涼，但早晚也有寒意。至北部及東部活動也要記得攜帶雨具，以備不時之需。

下周三228和平紀念日、周四是1周中相對天氣最好的空檔，林孝儒表示，預期受冷氣團減弱，並轉高壓迴流東南風，各地氣溫回升，高溫至少都回到20度以上外，也普遍為晴時多雲天氣，僅迎風面的東部偶有些地形降雨，但影響都不多。

不過，林孝儒表示，下周五至下個周末可能就有較明顯的天氣轉變了，預期將有一道鋒面通過後，伴隨強冷空氣及水氣南下影響，除了北部及東部轉陰雨天外，中南部也將有局部短暫雨機會，氣溫也將有一波較顯著的降幅，達強烈大陸冷氣團等級機會高，雖然仍有些變動性，提醒更要留意低溫的變化。

低溫 冷氣團 氣溫 雨水

延伸閱讀

今氣溫微升 吳德榮：明午後再轉冷 直逼冷氣團下探10度

冷空氣一波波！周日探11度 下周回暖周五再一波大陸冷氣團接力

「北台灣底層好濕」 吳聖宇：最低溫同時出現、冷氣團達標

北台灣轉雨11度低溫 吳德榮：下周可能冷氣團 這時間最冷

相關新聞

冷氣團再影響4天！228回暖 下周五迎強冷空氣、全台有雨

持續受到大陸冷氣團影響，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今晨台北測站最低溫14.7度，北部平地低溫11-13度，中南部...

今氣溫微升 吳德榮：明午後再轉冷 直逼冷氣團下探10度

今晨北海岸降雨較明顯、東半部零星雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天至下...

王國材擬微罪不記點 賀陳旦批棄守交安防線

交通部長王國材日前拋出「微罪不記點」規畫，研議罰款一二○○元以下交通違規不記點，引發熱議。交通部前部長賀陳旦昨投書本報，...

重案追緝令／已婚男不滿被分手失手勒斃小三 竟將屍體埋在祖墳旁

外遇情難斷，20年前在台北縣經營印刷廠已婚的余姓男子，與離婚的許姓女友在汽車旅館發生一夜情後，不滿女友提出分手，下藥欲迷昏未果竟動手將人勒死並埋屍在余男父親雲林縣墳墓旁的一座廢棄空墓裡，犯案4天後，受不了良心譴責，由律師陪同到地檢署自首，警方循線挖出被害女子屍骨時，余男還對著屍體直說「我真的愛你」，但看著冰冷、腫脹的屍體，卻讓人倍感諷刺。

負面情緒這樣排解！網推8招度過低潮、趕走壞心情

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「負面情緒排解」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的八大負面情緒排解方式排行。

元宵賞燈攻略！網議前六大人氣燈會大公開

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「全台燈會」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的全台縣市燈會排行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。