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冷氣團再影響4天！228回暖 下周五迎強冷空氣、全台有雨
持續受到大陸冷氣團影響，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今晨台北測站最低溫14.7度，北部平地低溫11-13度，中南部及東部低溫約14-17度。今天冷空氣稍減弱，較昨晨回升，但體感上仍有寒意。
他說，預期今天北部及東部高溫18-20度，低溫14-15度，局部空曠可達11-13度。中南部高溫26-30度，低溫15-19度，局部空曠區約13-14度。
林孝儒表示，明天至下周二仍為冷氣團影響，甚至冷空氣影響的幅度再多一些，預期氣溫將持續偏冷，與今天類似外，明晚至下周一北部低溫可降至12-14度，局部空曠平地有10-12度出現，是有近10度的低溫機會。
下周二氣溫才有些回升，不過，林孝儒表示，這段期間北部及東北部全日感受涼冷，中南部白天雖然較舒適偏涼，但早晚也有寒意。至北部及東部活動也要記得攜帶雨具，以備不時之需。
下周三228和平紀念日、周四是1周中相對天氣最好的空檔，林孝儒表示，預期受冷氣團減弱，並轉高壓迴流東南風，各地氣溫回升，高溫至少都回到20度以上外，也普遍為晴時多雲天氣，僅迎風面的東部偶有些地形降雨，但影響都不多。
不過，林孝儒表示，下周五至下個周末可能就有較明顯的天氣轉變了，預期將有一道鋒面通過後，伴隨強冷空氣及水氣南下影響，除了北部及東部轉陰雨天外，中南部也將有局部短暫雨機會，氣溫也將有一波較顯著的降幅，達強烈大陸冷氣團等級機會高，雖然仍有些變動性，提醒更要留意低溫的變化。
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