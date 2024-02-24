聽新聞
test
0:00 / 0:00

路權團體：交部應速改善道路設計 而不是反過來取消記點

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
不滿交通部「微罪不記點」規畫，行人零死亡推動聯盟等團體昨批評該政策縱容違規，犧牲用路人安全，交長王國材若扛不住壓力就該下台。記者林俊良／攝影
不滿交通部「微罪不記點」規畫，行人零死亡推動聯盟等團體昨批評該政策縱容違規，犧牲用路人安全，交長王國材若扛不住壓力就該下台。記者林俊良／攝影

交通違規記點制去年六月上路惹民怨，年底隨即放寬紅線臨停暫時不記點，近日又研擬「微罪不記點」、「不開放檢舉」，引起交通部前任、現任部長互槓。行人零死亡推動聯盟強調，交通部該做的是盡快改善道路設計，而非反過來取消記點，削弱執法力道，將導致行人安全大倒退。

行人零死亡推動聯盟理事劉成謙說，一二○○元以下開罰條目很多，主要影響最大的是違停不記點，從去年六月至今，交通部立場三度擺盪，只要哪一邊團體抗議，交通部就往哪邊靠，籲交通部勿朝令夕改。

劉成謙說，交通部長王國材去年底宣稱許多地方工程建置尚未完成，執法無法到位，完成道路改善工程才會恢復記點，但工程不該成為違規常態化的理由，交通部要做的是盡快改善道路設計，而不是反過來取消記點。

他表示，就是因為部分道路尚未建置行人道，行人必須與車爭道，若取消記點，嚇阻違停的力道降低，大違停時代來臨，行人安全也會大倒退。

全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟雖贊成微罪不記點，但也認同道路安全的重點在於道路設計的基礎設施是否完善。他表示，道路不安全，主因是人車分流沒有做好，改善道安治本之道應是做好整體道路規畫。

劉鴻樟表示，政府不做好道路設計，只是一味開放讓民眾大量檢舉，交通部作法造成駕駛跟行人路權對立，才會讓記點制爭議不斷，記點是嚇阻違規，建議回歸執法機關處理即可。

交通部長 行人 記點

延伸閱讀

影／高雄轎車違停擋門口！車門遭人踹到凹陷 車主開車傻眼了

交通違規微罪不記點前交長賀陳旦有異見 交通部：納參考意見

交通部研擬「微罪不記點」 路權團體批立場搖擺：行人安全大倒退

礁岩倒滿水泥塊…蘭嶼台電下地工程惹禍 居民痛批：瞎了眼嗎

相關新聞

首款含大麻藥物獲藥證可治這1病 醫揭首批患者現況

衛福部日前經專家會議決議開放藥用大麻，即大麻二酚（CBD），昨天一項含CBD藥物取得食藥署藥物許可證，可用於罕見疾病卓飛...

王國材擬微罪不記點 賀陳旦批棄守交安防線

交通部長王國材日前拋出「微罪不記點」規畫，研議罰款一二○○元以下交通違規不記點，引發熱議。交通部前部長賀陳旦昨投書本報，...

遊秘魯變香腸嘴 揪出馬蠅幼蟲

卅三歲陳男去年至秘魯旅遊，返台後嘴唇不斷腫大，於馬偕醫院就醫發現，腫脹的嘴唇下，藏有三隻肥滋滋的活體馬蠅幼蟲。醫師提醒，...

路權團體：交部應速改善道路設計 而不是反過來取消記點

交通違規記點制去年六月上路惹民怨，年底隨即放寬紅線臨停暫時不記點，近日又研擬「微罪不記點」、「不開放檢舉」，引起交通部前...

百萬春節大紅包爆量獎金改均分 「這組」超苦情才分到19萬元

台彩春節大紅包23日全數開完，因為中獎組數爆量，超出預定組數，獎金只能大家均分，每組可分得38萬4千多元，但其中有一組是...

深坑大火空汙飄雙北 頭暈、呼吸不適怎辦？中醫理事推獨門秘方保健

新北市深坑日前發生大火，濃煙飄散至新店、中永和、北市文山等地區，新北市議員陳乃瑜因在火場久待出現頭暈、呼吸道不適等問題。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。