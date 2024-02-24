路權團體：交部應速改善道路設計 而不是反過來取消記點

交通違規記點制去年六月上路惹民怨，年底隨即放寬紅線臨停暫時不記點，近日又研擬「微罪不記點」、「不開放檢舉」，引起交通部前任、現任部長互槓。行人零死亡推動聯盟強調，交通部該做的是盡快改善道路設計，而非反過來取消記點，削弱執法力道，將導致行人安全大倒退。

行人零死亡推動聯盟理事劉成謙說，一二○○元以下開罰條目很多，主要影響最大的是違停不記點，從去年六月至今，交通部立場三度擺盪，只要哪一邊團體抗議，交通部就往哪邊靠，籲交通部勿朝令夕改。

劉成謙說，交通部長王國材去年底宣稱許多地方工程建置尚未完成，執法無法到位，完成道路改善工程才會恢復記點，但工程不該成為違規常態化的理由，交通部要做的是盡快改善道路設計，而不是反過來取消記點。

他表示，就是因為部分道路尚未建置行人道，行人必須與車爭道，若取消記點，嚇阻違停的力道降低，大違停時代來臨，行人安全也會大倒退。

全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟雖贊成微罪不記點，但也認同道路安全的重點在於道路設計的基礎設施是否完善。他表示，道路不安全，主因是人車分流沒有做好，改善道安治本之道應是做好整體道路規畫。

劉鴻樟表示，政府不做好道路設計，只是一味開放讓民眾大量檢舉，交通部作法造成駕駛跟行人路權對立，才會讓記點制爭議不斷，記點是嚇阻違規，建議回歸執法機關處理即可。