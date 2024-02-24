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王國材擬微罪不記點 賀陳旦批棄守交安防線

聯合報／ 記者周湘芸甘芝萁／台北報導
交通部長王國材表示，將以1200元以下交通違規罰金為基準，研議包括微罪不罰、微罪不開放檢舉，以及微罪不記點，圖為示意圖。記者侯永全／攝影
交通部長王國材表示，將以1200元以下交通違規罰金為基準，研議包括微罪不罰、微罪不開放檢舉，以及微罪不記點，圖為示意圖。記者侯永全／攝影

交通部長王國材日前拋出「微罪不記點」規畫，研議罰款一二○○元以下交通違規不記點，引發熱議。交通部前部長賀陳旦昨投書本報，強調輕言減少記點項目，是放棄維護交通安全的多重防線，非常不聰明，也不專業。對此，王國材表示，這是權宜措施，希望在交通環境改善設施完善前，現階段兼顧道安與民怨。

王國材近日表示，一二○○元以下的微罪將不開放檢舉和記點，但若涉及安全違規，也會一併檢討提高罰則，引發路權團體、職業駕駛團體兩方論戰。

賀陳旦表示，以微罪為名限縮記點對象，等於是降低罰度。違規處罰的「額度」通常依對公共危害程度來定，其中記點可另依累計罰度作進一步處分，如駕照暫停或吊銷。而累犯的慣性愈高，對公共傷害的威脅就愈大，就應採停止慣行的作法，不准其駕車。

賀陳旦直言，記點不只是加罰，更是針對遏止壞習慣的行為防範，也可以從多數犯行的慣性和頻率深入追蹤違規的環境因素。減少記點項目就是放棄維護交通安全的多重防線，非常不聰明，也不專業，選後再放寬很有爭議。

王國材指出，在整體交通環境改善仍需由政府負責狀況下，「微罪不開放檢舉、不記點」是權宜措施，希望現階段兼顧道安與民怨。今年也將優先改善七九九處行人交通安全設施，經費由中央全額補助。

他也提到，雖然道安會報一直說工程已做了多少處，但實際上地方政府還是很慢，有可能是執行上有民怨產生的阻礙，內政部也將訂定「行人交通安全設施條例」，讓地方政府有所依循。

王國材強調，在這些措施完善前，因臨停空間不足，很多人被迫違規，現階段還是需要兼顧兩方處境，這是政府的責任。

交通部公共運輸及監理司則說，目前此案仍在內部檢討中，前部長的建議也會納入參考，相關工作預計在五月廿日前完成。

交通部長 王國材 記點

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