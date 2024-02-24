遊秘魯變香腸嘴 揪出馬蠅幼蟲

卅三歲陳男去年至秘魯旅遊，返台後嘴唇不斷腫大，於馬偕醫院就醫發現，腫脹的嘴唇下，藏有三隻肥滋滋的活體馬蠅幼蟲。醫師提醒，疫後旅遊頻繁，去年歐洲臭蟲隨著旅行者傳播到世界各地，建議旅遊後，可觀察皮膚有無未癒合傷口，並改用硬殼行李箱避免寄生蟲偷渡。

陳姓男子去年赴秘魯旅遊，且曾短暫居住在熱帶雨林區，旅遊時身體並無異狀，返台後，嘴唇開始腫大且疼痛，起初就醫診斷為疱疹，但使用口服抗病毒藥物、抗生素等沒有改善，最後轉至馬偕就醫，才揭開嘴唇腫痛之謎。

馬偕醫院口腔醫學部主任劉崇基表示，陳男嘴唇傷口初期與昆蟲咬傷相似，陳男自述照鏡子時會隱約看到有東西在動，沒想到是馬蠅蟲卵寄生孵化成幼蟲。劉崇基表示，國人遭馬蠅蟲卵寄生的案例相當少見，過去兩案例都是寄生在頭皮，第一次見到寄生在嘴唇。