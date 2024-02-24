院長講堂／加強小兒婦產 百年老店級醫院新氣象

60歲的黃元德行醫33年，疫情期間赴武漢參與包機接回台胞任務，令人印象深刻。行政經驗豐富的他，愛好走動管理、帶領員工正向思考，在院內名言就是「問題不大」。因經營衛福部嘉義醫院成效出色，去年12月履新接任衛福部台中醫院院長，透過拓展整合醫療、強化急重症，以及注入新血，為百年老店級醫院帶來新氣象。

接生上萬寶寶 見證生育率

黃元德的媽媽是護理師，從小就立志從醫。實習時因當時婦產科生得多，且迎接新生命多為喜事，充滿朝氣祝福，因此選擇婦產科行醫。1992年到1996年住院醫師時，每月科裡約接生150到200名新生兒，每天眼睛睜開就是接生，曾經一夜接生10多名新生兒，至今接生的孩子超過萬人。隨著少子化，接生數明顯減少，近年接生平均每月約10人。

中國醫藥大學畢業的黃元德，當兵時抽到外科醫官，在野戰醫院服役，後來到署立豐原醫院急診室服務3年，因有急診和婦產科雙專業，疫情期間時任嘉醫院院長的他，獲派赴大陸武漢接回台商。

台中醫院成立128年，名列台灣百年老店級醫院，屬於都會型醫院。黃元德說，由於台中外來人口多，醫院應朝全面性、完整性的發展，醫院強項在老人照護上，未來將注入新血，讓年輕人進入醫療團隊，讓醫院年輕化，對急重症、核心醫療處理可以做得更好，能夠達到精準的現代治療趨勢。

從搖籃到墳墓 打造一條龍

他計畫慢慢提升醫院內小兒科、婦產科，讓年輕人敢生、願意生，把醫院從過去偏重長照，拓展為全線完整的醫療服務。「從搖籃到人生終點能連成一串，讓都會的社區民眾可以得到更好、更完整的照顧。」

黃元德說，過去公立醫院較為封閉，有很多需要加強與社區結合。醫院未來將透過網站、媒體，盼能把正確醫療訊息，無論是健康的概念、疾病治療、醫療新知，以及疫情、冬天中風高峰期需注意的時事保健議題等，由醫院專家執筆，讓社區民眾都可以知曉，達到預防保健目的。

黃元德年輕時就喜歡爬山，透過大自然森呼吸紓壓，但婦產科醫師休息時間不固定，隨時待命接生，所以休閒主要是到車程一小時內的步道走走看風景，後來擔任行政管理階層更不能跑太遠，改為走路、爬樓梯，在醫院到處看看可以知道員工在想什麼、病人需求是什麼，採「走動管理」兼運動。

早餐喝黑咖啡 餐餐有蔬菜

談到飲食養生，黃元德每天早餐只喝一杯黑咖啡，讓他有精神應付忙碌工作，黑咖啡還有防癌及預防失智症作用；因為家族有肥胖體質，他也少碰蛋糕、麵包等甜食，不吃零食，每餐都吃2種青菜，因此妻子每天都要採買青菜。

他有特殊嗜好是喜歡做簡報演講，既工作又是樂趣，樂此不疲。以前年輕時常自己畫圖，兼任行政工作後就在電腦上畫圖、設計、做PPT，常常去演講就可以用上。「人生為了工作而工作，其實很累，如果把工作視為一種娛樂，心情就會愉悅。」他說，像接生、看診也很有樂趣，看診時與病人話家常，候診的病人還會問：「為什麼來看個病好像在跟醫師聊天？」

「健康最重要是笑口常開，保持愉快的心情。」黃元德常跟同仁說，工作要做得好，第一個要保持正向思考，要有健康的心態，就是高興去做、快樂去做，不要把它當成負擔。因為人一有負擔就有壓力，失眠、高血壓等疾病就會跟著來，所以放輕鬆很重要。院內名言就是「問題不大」，事情都有它解決的方法，沒有太大問題值得困擾。

黃元德(左)喜歡做簡報PPT，演講就可以用上，圖為受邀到非洲演講。圖╱黃元德提供

黃元德 年齡：60歲 現職：衛福部立台中醫院院長 學歷：中山醫學大學公共衛生博士、中國醫藥大學醫務管理學碩士、中國醫藥學院醫學士 經歷：衛福部立嘉義醫院院長、部立台中醫院副院長、署立豐原醫院婦產科、急診科主治醫師、醫務秘書、台北市立忠孝醫院主治醫師 專長：高危險妊娠、腹腔鏡手術、婦科腫瘤、更年期保健、難產處理、醫院管理、社區健康 給病人的一句話：笑口常開，要有健康心態、正向思考，迎接快樂人生。