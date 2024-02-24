聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／儲蓄健康存摺 日健走5公里

聯合報／ 文／陳金鳳（中市北屯）
祈願未來健走步伐，能繼續維持25年來一小時走10圈、5公里的紀錄。圖／陳金鳳提供
祈願未來健走步伐，能繼續維持25年來一小時走10圈、5公里的紀錄。圖／陳金鳳提供

先天營養不良、後天失調，造就了一身的體弱多病，坐四望五那年，一場手術讓我的身體更加虛孱，不過很幸福的是，離家5分鐘腳程，新闢一座中型公園啟用，讓我有一處免費地方運動兼復健。

公園植物樹木多、空氣好，在積極健走下，我的傷口和體力復元迅速，從此開啟了運動日常。

運動後，身體健康改善最顯著的是感冒不再輕易叨擾，但長年胃疾並未改善，原來起床後喝下500㏄的水後就出門運動，胃囊空轉一小時後才進食，導致胃在抗議。後來出門前，我先吃顆麻油煎蛋或一碗蛋花酒釀暖胃，運動完再吃其他食物補充熱量，如此，胃疾也不再隨意鬧脾氣了。

運動以來，體質改善很多，連哪裡痠痛或筋骨卡卡，只要去公園健走甩手，都能消除。唯獨8年多前得帶狀疱疹的後神經痛至今未癒，冬天、風大是神經痛的天敵，因此一到冬天較少運動，就有種生活不夠充實的感覺。

為了儲蓄健康存摺，冬天運動時間改到9點再出門，此時空氣不再冷冽，陽光溫暖許多，樹花花香也依舊相伴，邊運動邊賞景，是一天中心情最美好的時刻。

新的一年祈願未來健走的步伐，能繼續維持25年來一小時走10圈、5公里的紀錄。

健走 經痛 運動

延伸閱讀

慶功宴崩潰大哭！黃偉晉失言陰影揮不去：連喪母都被酸

影／24日豐原元宵提燈健走 好孕「團油飯」新人詢問度夯

國安局上校偽造少將體測成績涉偽造 鑑測官緩起訴確定

黃春明90歲溫馨慶生 兒爆他玩「新花樣」背4kg啞鈴健走

相關新聞

北市交通死傷 初領駕照3年內最慘重

台北市長蔣萬安宣布今年是「交通安全年」，近3年台北市交通死傷事故中，行人占6%，機車死傷卻達77%以上，其中以18至24...

首款含大麻藥物獲藥證可治這1病 醫揭首批患者現況

衛福部日前經專家會議決議開放藥用大麻，即大麻二酚（CBD），昨天一項含CBD藥物取得食藥署藥物許可證，可用於罕見疾病卓飛...

王國材擬微罪不記點 賀陳旦批棄守交安防線

交通部長王國材日前拋出「微罪不記點」規畫，研議罰款一二○○元以下交通違規不記點，引發熱議。交通部前部長賀陳旦昨投書本報，...

院長講堂／加強小兒婦產 百年老店級醫院新氣象

60歲的黃元德行醫33年，疫情期間赴武漢參與包機接回台胞任務，令人印象深刻。行政經驗豐富的他，愛好走動管理、帶領員工正向...

年輕騎士死傷多 直指考照制度有問題

年輕機車騎士死傷高，年輕騎士直指，國內考照制度有問題，筆試只要背好題庫，基本上不會有問題，實際上路與考試狀況差很大。專家...

健康你我他／儲蓄健康存摺 日健走5公里

先天營養不良、後天失調，造就了一身的體弱多病，坐四望五那年，一場手術讓我的身體更加虛孱，不過很幸福的是，離家5分鐘腳程，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。