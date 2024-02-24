健康你我他／儲蓄健康存摺 日健走5公里

先天營養不良、後天失調，造就了一身的體弱多病，坐四望五那年，一場手術讓我的身體更加虛孱，不過很幸福的是，離家5分鐘腳程，新闢一座中型公園啟用，讓我有一處免費地方運動兼復健。

公園植物樹木多、空氣好，在積極健走下，我的傷口和體力復元迅速，從此開啟了運動日常。

運動後，身體健康改善最顯著的是感冒不再輕易叨擾，但長年胃疾並未改善，原來起床後喝下500㏄的水後就出門運動，胃囊空轉一小時後才進食，導致胃在抗議。後來出門前，我先吃顆麻油煎蛋或一碗蛋花酒釀暖胃，運動完再吃其他食物補充熱量，如此，胃疾也不再隨意鬧脾氣了。

運動以來，體質改善很多，連哪裡痠痛或筋骨卡卡，只要去公園健走甩手，都能消除。唯獨8年多前得帶狀疱疹的後神經痛至今未癒，冬天、風大是神經痛的天敵，因此一到冬天較少運動，就有種生活不夠充實的感覺。

為了儲蓄健康存摺，冬天運動時間改到9點再出門，此時空氣不再冷冽，陽光溫暖許多，樹花花香也依舊相伴，邊運動邊賞景，是一天中心情最美好的時刻。

新的一年祈願未來健走的步伐，能繼續維持25年來一小時走10圈、5公里的紀錄。