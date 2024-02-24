愛肝達人站／女：我不喜歡小孩子。男：我會注意的！到底怎麼回事？

小鮮肉想追熟女。

女：「我不喜歡小孩子！」

男：「我會注意的！」

像這種，女的也許不是故意表錯情，男的也不是會錯意，說不定只是用幽默的話解除尷尬。

這種會錯意的狀況，在人體上也有類似情形。

醫學上，有一種疾病就是人體的免疫細胞把自己的器官或組織，誤以為是外來者、入侵者，而加以攻擊破壞，醫學上稱為自體免疫疾病，也就是電信單位宣傳的網內互打。

這種網內互打疾病可輕可重，輕者可能早上起來手指僵硬，醫學上稱為類風濕性關節炎，也有人眼乾、口乾、舌燥，也有人引起虹膜炎，影響視力；也有人引起肝細胞發炎或膽道發炎，嚴重引起肝硬化，甚至肝衰竭；也有人引起腎臟、胰臟發炎或肺或心發炎，最嚴重的疾病稱為紅斑性狼瘡。

對付這些誤把自己器官當成敵人而鳴鼓擊之者，治療上以前只有類固醇，因此不少患者吃類固醇吃到變成月亮臉，身體脂肪堆積甚至引起糖尿病或骨質疏鬆或敗血症，不一而足，很是辛苦。

近年免疫藥物治療大為進步，許多患者得以減少這種疾病的威脅，只是無法根本治療。

要檢查自己是否得了這些網內互打的疾病，可靠的方法就是驗血中的自體免疫抗體，但這些項目林林總總加起來近百種，通常醫師會從最常見的項目先開始，必要時再加驗其他項目。

總而言之，表錯情或是會錯意，生活中一定會碰到，而人體也會碰到，前者只能靠自己的智慧，後者就要求醫診治了。