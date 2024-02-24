聽新聞
test
0:00 / 0:00

年輕騎士死傷多 直指考照制度有問題

聯合報／ 記者林佳彣楊正海邱書昱／台北報導
年輕機車騎士死傷高，問題直指國內考照制度，筆試只要背好題庫就過關，實際上路與考試狀況差很大。示意畫面非新聞當事人。 聯合報資料照片 記者林澔一／攝影
年輕機車騎士死傷高，問題直指國內考照制度，筆試只要背好題庫就過關，實際上路與考試狀況差很大。示意畫面非新聞當事人。 聯合報資料照片 記者林澔一／攝影

年輕機車騎士死傷高，年輕騎士直指，國內考照制度有問題，筆試只要背好題庫，基本上不會有問題，實際上路與考試狀況差很大。專家稱，日本駕訓班課程、考照科目都是滾動式檢討，調查實際上路的駕駛，駕訓班課程是否符合實際上路需求可借鏡。

22歲騎士張瀚中認為，國內考照制度有問題，筆試只要背好題庫，基本上不會有問題，路考頂多在練習場，當民眾考到駕照後，實際上路往往與考試狀況不同，相較國外考照幾乎要先上駕訓班、擁有一定駕駛時數甚至道路考試，台灣經驗培養和心理建設仍有進步空間。

20歲鄭姓騎士分享，新手不太了解台灣交通狀況多麼險象環生，身邊友人曾遇前方轉彎車未禮讓直行車攔腰撞上，也有不熟機車特性導致「犁田」，外界不能把年輕人、騎車很快畫上等號。

家長張文川育有20歲、22歲兒子，直言「孩子是父母的心頭肉」， 不少孩子年輕氣盛，喜歡改車、耍酷、超速，剛考到駕照卻不熟法規、路況及車輛特性，有時看到有縫就鑽，若遇大車急停或轉彎，往往反應不及就撞上。政府應不斷宣導交通規則、肇事原因，讓新手更快增加知識與經驗。

交通安全協會副理事長林志學認為，錯不一定在新手，可能是其他的駕駛違規，造成他們來不及應對、預測路況釀禍，「汽機車都要繼續做駕駛訓練、改革」。

他也說，日本駕訓班的課程、考照科目都是滾動式檢討，內容非政府單方面要求，而是調查實際上路的駕駛，駕訓班課程是否符合實際上路需求？哪些項目要再精進等，讓每一次的改版，都是朝向與道路實際狀況，大眾誤解成是要讓駕照變難考，民眾就上不了路。

機車騎士 路考 駕照 駕訓班

延伸閱讀

為台中市毛小孩謀福利 潭子首座寵物公園6月完工

年輕人騎車死傷慘！騎士：考照制度有問題、背好題庫就好

新手騎士死傷嚴重 學者揭日本考照制度 「錯不一定在新手」

獨／用生命學騎車....初領駕照前3年死傷最慘重 北市揭原因

相關新聞

北市交通死傷 初領駕照3年內最慘重

台北市長蔣萬安宣布今年是「交通安全年」，近3年台北市交通死傷事故中，行人占6%，機車死傷卻達77%以上，其中以18至24...

首款含大麻藥物獲藥證可治這1病 醫揭首批患者現況

衛福部日前經專家會議決議開放藥用大麻，即大麻二酚（CBD），昨天一項含CBD藥物取得食藥署藥物許可證，可用於罕見疾病卓飛...

王國材擬微罪不記點 賀陳旦批棄守交安防線

交通部長王國材日前拋出「微罪不記點」規畫，研議罰款一二○○元以下交通違規不記點，引發熱議。交通部前部長賀陳旦昨投書本報，...

院長講堂／加強小兒婦產 百年老店級醫院新氣象

60歲的黃元德行醫33年，疫情期間赴武漢參與包機接回台胞任務，令人印象深刻。行政經驗豐富的他，愛好走動管理、帶領員工正向...

年輕騎士死傷多 直指考照制度有問題

年輕機車騎士死傷高，年輕騎士直指，國內考照制度有問題，筆試只要背好題庫，基本上不會有問題，實際上路與考試狀況差很大。專家...

健康你我他／儲蓄健康存摺 日健走5公里

先天營養不良、後天失調，造就了一身的體弱多病，坐四望五那年，一場手術讓我的身體更加虛孱，不過很幸福的是，離家5分鐘腳程，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。