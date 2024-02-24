年輕騎士死傷多 直指考照制度有問題

年輕機車騎士死傷高，年輕騎士直指，國內考照制度有問題，筆試只要背好題庫，基本上不會有問題，實際上路與考試狀況差很大。專家稱，日本駕訓班課程、考照科目都是滾動式檢討，調查實際上路的駕駛，駕訓班課程是否符合實際上路需求可借鏡。

22歲騎士張瀚中認為，國內考照制度有問題，筆試只要背好題庫，基本上不會有問題，路考頂多在練習場，當民眾考到駕照後，實際上路往往與考試狀況不同，相較國外考照幾乎要先上駕訓班、擁有一定駕駛時數甚至道路考試，台灣經驗培養和心理建設仍有進步空間。

20歲鄭姓騎士分享，新手不太了解台灣交通狀況多麼險象環生，身邊友人曾遇前方轉彎車未禮讓直行車攔腰撞上，也有不熟機車特性導致「犁田」，外界不能把年輕人、騎車很快畫上等號。

家長張文川育有20歲、22歲兒子，直言「孩子是父母的心頭肉」， 不少孩子年輕氣盛，喜歡改車、耍酷、超速，剛考到駕照卻不熟法規、路況及車輛特性，有時看到有縫就鑽，若遇大車急停或轉彎，往往反應不及就撞上。政府應不斷宣導交通規則、肇事原因，讓新手更快增加知識與經驗。

交通安全協會副理事長林志學認為，錯不一定在新手，可能是其他的駕駛違規，造成他們來不及應對、預測路況釀禍，「汽機車都要繼續做駕駛訓練、改革」。

他也說，日本駕訓班的課程、考照科目都是滾動式檢討，內容非政府單方面要求，而是調查實際上路的駕駛，駕訓班課程是否符合實際上路需求？哪些項目要再精進等，讓每一次的改版，都是朝向與道路實際狀況，大眾誤解成是要讓駕照變難考，民眾就上不了路。