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北市交通死傷 初領駕照3年內最慘重

聯合報／ 記者楊正海邱書昱林佳彣／台北報導
機車駕訓班的教練教導學員如何學習防禦駕駛，直行、轉彎會車注意事項。示意圖／本報資料照片
機車駕訓班的教練教導學員如何學習防禦駕駛，直行、轉彎會車注意事項。示意圖／本報資料照片

台北市長蔣萬安宣布今年是「交通安全年」，近3年台北市交通死傷事故中，行人占6%，機車死傷卻達77%以上，其中以18至24歲最多，又以初領駕照3年內死傷最嚴重，如用生命在學習騎車。蔣萬安昨在道安會報上裁示，不只18到24歲，包括15到18歲這個族群，從高中、職就要開始防制。

交通局表示，北市去年當場或24小時內死亡的交通事故有61人，機車占31人，18至24歲年輕機車族群有8人，當中6名大學生、1位高中生；近3年統計，北市車禍死傷最主要的車種為機車占77%，以年齡層分析，18到24歲占比為24%，判斷該族群剛領到駕照，對路權、左右來車、騎乘技巧和車速無法精準拿捏有關。

道安會報中，交通局提出18至24歲機車道安課題，包括跨市機車通勤者眾、初領駕照者安全騎乘技巧認知不足、機車無照駕駛事故多路口側撞、左轉側撞較右轉嚴重，以及未依規定讓車、超速失控、未依規定減速等5大項。

也有委員認為，機車考照也要有所改變，例如大型重機考照項目中，就有直線加速、緊急煞車，但一般機車考照中卻沒有。

交通局指出，依公路總局統計，機車駕駛考取駕照之前有先到駕訓班上課者，違規風險降56%，肇事風險降35%。截至去年10月底，北市駕訓補助累積補助人數達3515人，在考照之前能到駕訓班上課，內容包含建立路權等觀念的學科，以及控制油門、障礙排除等術科。

交通局指出，今年傾向除了考照者參加，也有道路駕訓，有駕照者都可以參加，讓更多年輕族群、無照的人來參加。

蔣萬安在會中分享親身經歷，高中職和大學生喜歡「夜衝」，自己第一次騎車摔車，就是晚上騎學長的車到貓空，年輕族群的確一考上駕照，喜歡晚上一群朋友吃熱炒，或去貓空泡茶，就非常容易發生事故。

蔣萬安指出，18至24歲族群的曲線非常高，既然發現問題，就要對症下藥，從高中職開始，15到18歲這個族群很多是無照駕駛，教育局針對高中職一定要納入交安計畫內；北市今年是安通安全年，但市民可能絕大多數不知道，所以宣傳非常重要，不是要做表面功夫，而是設定目標，全體動起來。

機車族 駕照

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