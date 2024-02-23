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台灣燈會明開幕為期16天展出 22公尺高主燈今搶先看

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長王國材表示，22公尺高的主燈「龍來台灣」象徵燈會揚名國際。記者周湘芸／攝影
交通部長王國材表示，22公尺高的主燈「龍來台灣」象徵燈會揚名國際。記者周湘芸／攝影

2024台灣燈會明天（24日）元宵節於台南市開幕點燈，今天晚間於高鐵展區舉行贈燈儀式，並試點燈，吸引不少民眾圍觀，氣氛熱絡。交通部長王國材出席致詞表示，今年分為3大展區，超過300件國內外作品，22公尺高的主燈「龍來台灣」象徵燈會揚名國際，歡迎全世界旅客來賞燈。

王國材指出，今年燈會最重要的是，期待透過燈會品牌帶動台南及台灣觀光發展。燈會不僅是民俗節慶盛會，也結合燈飾、科技及工程藝術，今年加入很多特色巧思，像是有很多機械可靈巧運轉，還有3D、5G及AI技術，分為3大展區，歡迎全世界旅客來賞燈。

台南市長黃偉哲出席也說，台灣燈會睽違16年回到台南舉辦，今年也是台南400周年，對台灣燈會有深層期待，同時間也正舉辦世界蘭花展，讓民眾白天看蘭花、晚上有燈光，希望藉由燈會讓台南發光發熱。

觀光署表示，2024台灣燈會2月24日至3月10日，共計16天登場，分為「高鐵燈區」及「安平燈區」，其中高鐵燈區包含「主展區」、「城裡有光」、「綠能燈區」，明天下午4點半至晚間7點半在高鐵燈區開燈台點燈開幕。

觀光署指出，今年北海道、名古屋、三重縣、高知縣都派出菁英團隊來台共賀元宵，開幕當天還有踩街活動，包括日本yosakoi 舞團、菲律賓Masskara 舞團、荷蘭Close-act 劇場等18個團隊參與。

台灣燈會 高鐵

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