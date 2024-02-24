退休過來人／熟齡情懷 自媒體闢新天地

退休後，許多人以為可以過輕鬆愜意的生活，但根據英國經濟事務研究院報告，平均退休兩年後，生病、憂鬱、失能等風險上升，YouTuber章新（本名張炳文）以過來人身分談退休和預期不同的地方，沒算到的大筆支出有哪些？以及他的頻道如何成功變現？同時提供專家看法。

YouTuber章新在年輕當道的網紅世界，以中年情懷另闢一片中高齡園地。身為中壢龍岡的眷村子弟，和太太豫魯在網路上實做眷村菜，太太做菜，他引經據典說菜，兩年時間訂閱數從零衝破卅萬，自嘲突破了年輕貌美才能當網紅的既定印象。

「退休和你想的不一樣。」章新大方公開自己的退休支出。五十歲提早退休，至今近兩年，他跟太太每月生活費五萬，兩個孩子都還沒有大學畢業，但學費已備妥。沒想到現實與想像有落差，還是多出不少意外開銷，其中以牙齒治療、父親長照、兒子升大學另購筆電和機車，以及過年紅包等四項最大筆。

植牙長照 算入規畫

採訪前一天章新剛植牙，還有幾顆待治療，約需四十萬，他預估幾年後太太也需要治療牙齒，兩人合計所費不貲。另外，原本硬朗的父親手術後身體垮了需要人照顧，儘管父親用自己的退休金支付外籍看護費用，但看護住進來後，每月增加約五千多元生活開銷，占掉他原本生活費的十分之一。

退休以來，章新每半年盤點一次支出，發現扣掉額外開銷後，每月生活費五萬縮水剩三萬。他提醒大家一定要把植牙和長照費用算進退休規畫，「不只是父母的長照，還有自己跟另一半未來的費用」。

提早準備 先設頻道

超支讓退休跟想的不一樣，但頻道獲得的回響也超出預期。

章新認為美好的退休生活有四個要素：健康、有錢花、有事做、有老伴，開頻道就是替自己找事做。退休前他待過食品工廠，做過外商藥廠業務主管，資歷跟自媒體沒有關聯，當時他最喜歡教育訓練以及被派至各地演講，「因為可以上台講話，我喜歡講話」。

退休後沒人聽怎麼辦？所以他提早準備，退休前一年成立「章新漫談」，退休後隔天新開「天天都有新鮮事」，主張從退休或離職後的第一天開始，以開放的心情迎接每天都會發生的新鮮事。隨著觀看次數愈來愈多，頻道開始變現，他曾在節目中公開後台數據，「天天都有新鮮事」第一年收入逾十五萬，訂閱數持續增加中。

觀眾中高齡 競爭少

「剛開始根本沒人看，我照樣每天更新。」章新零成本經營，一支手機搞定，沒添購任何設備，不上字幕、不做特效，前幾個月零收入但是講得開心，除了眷村菜實做、食品小常識以外，退休話題也受歡迎，去年獲得台北網紅節太陽組人氣票選第一名。

選擇在YouTube成立頻道是評估自己的觀眾以中高齡為主，普遍習慣看完一整段影片，而YouTube提供的收入即來自於用戶看片過程中觀看廣告。根據他計算，一千次觀看產出一美元收入，一萬次觀看大約就是三百元台幣，此外，中高齡族群目前願意開頻道的人相較年輕人來說不多，因此市場大、競爭者少。

有人想跟他學，買一堆器材後沒了下文，差別在於，講話本來就是他的興趣，他建議大家退休前一定要找到自己的興趣，「即使沒有掌聲沒有收益，還是可以持續下去，從中獲得快樂」。

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退休經營自媒體？

愈來愈多退休後經營自媒體的成功例子，除了章新開頻道談退休生活，嫺人經營臉書社團談退休及中年危機，還有鼓勵第三人生勇敢嘗試的樂活大叔施昇輝。經營自媒體會是退休好選擇嗎？如何評估自己是否適合？完整報導請看聯合報數位版。

學習變老／從熟齡網紅章新、嫺人看 經營自媒體是退休後的好選擇嗎？