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國產AI對話引擎7B模型四月結案 未來提供外界使用校正

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國科會主委吳政忠今指出，今年四月TAIDE就會結案，7B將開放為開源軟體，提供外界根據各自需求建立內部應用。記者陳正興／攝影
國科會主委吳政忠今指出，今年四月TAIDE就會結案，7B將開放為開源軟體，提供外界根據各自需求建立內部應用。記者陳正興／攝影

由國內自主研發的繁體中文「可信任人工智慧對話引擎」（TAIDE），第一階段「7B」模型參數量達70億，國科會主委吳政忠今指出，今年四月TAIDE就會結案，7B將開放為開源軟體，提供外界根據各自需求建立內部應用。

國科會透過公私協力並納入台灣特殊語料，自主研發以繁體中文為主的「可信任人工智慧對話引擎」（TAIDE），第一階7B模型以Meta語言模型LLaMA為基礎，正由國內學界進一步調校。

國科會主委吳政忠今天表示，7B模型已經有20多家業者、數間學校正在使用校正，「一開始就要求業界也要進來，時間才會快。」預計今年四月就會結案。

但對於實際開放給民眾使用時間，國科會回應保守再保守，僅表示預計今年4月會結案。吳政忠指出，會盡快，但太早掀鍋恐是會「煮不熟」，團隊正在測試並與跟GTP比較，有一評測的軟體，比較兩者實測分數。

吳政忠談到，「但還請不要一開始就嫌棄它很憨慢。」後續開放外界使用才是重點，需讓系統從中慢慢學習、修正，如OpenAI也是花了眾多時間訓練後的成果。

由於國內科技業、金融業乃至於公部門機敏資訊不得隨意問ChatGPT，以免被他國系統吸收。吳政忠也說，TAIDE使用繁體中文語庫教導多時，也讀了很多國內資訊，當然不希望給外人取得，因此原始資料庫一定要守住。

吳政忠 國科會 實測

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