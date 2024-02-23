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元宵節「湯圓噎傷」事件增！醫曝自救時機 別拍背也別挖

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
每年元宵前後，常會發生因吃湯圓遭噎到送醫的案件。本報資料照片
每年元宵前後，常會發生因吃湯圓遭噎到送醫的案件。本報資料照片

明天是元宵節，吃湯圓是民間習俗。但每年元宵前後，常會發生因吃湯圓遭噎到送醫的案件。急診醫師提醒，高齡民眾是容易噎到的族群，細嚼慢嚥才能預防；施救時切忌用手拍背或挖嘴巴，應在患者意識消失前，盡快以哈姆立克法施救。

馬偕醫院急診醫學部急診內科主任謝尚霖表示，高齡民眾吃湯圓時，應盡量少量、多次，不要一次裝太多，也不要吃得太大口，才能減少不幸噎到的機率；衛福部國健署則建議，民眾可先以剪刀、湯匙將湯圓切成小塊，並細嚼慢嚥，以免噎到。

謝尚霖說，患者雙手突然緊握脖子，即是異物梗塞前兆，是一種本能反應，旁人發現時應盡快以哈姆立克法施救，若難以處理時應盡快送醫。

突然噎到時，民眾常會以手拍背，或希望用手挖出異物。謝尚霖表示，這些作法不僅無法幫助患者排出義務，還可能讓異物卡得更深；哈姆立克施救時機是患者意識改變、異物完全堵住氣管之前，民眾可把握時間施救。

謝尚霖表示，即使是長者、嬰兒，使用哈姆立克法也不易導致副作用，反而若被食物梗住風險更大，急救時不必有太多顧慮。

哈姆立克 患者 湯圓

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