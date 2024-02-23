快訊

桌球世團賽／林昀儒輸2贏3 中華男團睽違10年再闖4強

離婚了要退保！銀行少東拿回100萬元保金 涉貪前議員林穎孟恐被羈押

影／歹戲拖棚…陸船翻覆事件談判破裂 大陸家屬不爽走人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

冷空氣一波波！周日探11度 下周回暖周五再一波大陸冷氣團接力

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天持續受大陸冷氣團影響，基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨。本報資料照片
明天持續受大陸冷氣團影響，基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨。本報資料照片

中央氣象署指出，明天持續受大陸冷氣團影響，基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，周日晚間有再強一點的冷空氣、水氣增多。下周三、周四冷空氣減弱，短暫回暖，但下周五還有另一波大陸冷氣團，強度仍可能再調整。

氣象署預報員黃恩鴻表示，明天天氣與今天類似，今天受大陸冷氣團影響，偏東北風，一路影響到下周二。周日晚間會有再強一點的冷空氣，低溫再降1度左右，中部以北、宜蘭地區約11至14度，南部及花東地區約15至17度。

他表示，明、後天基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北則有零星雨。周日晚間起水氣變多，下周一、周二北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星雨。

黃恩鴻指出，下周三、周四冷空氣減弱，偏東風、東南風，清晨中南部日夜溫差大，白天回溫、水氣減少，下北部約有23度，中南部則有23至25度；基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區及北部山區有零星雨；下周五還有另一波大陸冷氣團，目前預估北部將降至13度，但強度仍可能調整。

另外，他也說，明天基隆北海岸、東北部要留意沿海長浪；台南以北、恆春半島及離島則有8至9級強陣風，提醒民眾留意。

冷氣團 基隆 恆春

延伸閱讀

冷空氣正在南下 氣象署：北台灣濕冷 周日晚起再度降溫

明天元宵節雨區曝 賈新興：未來1周2波冷氣團襲台

冷氣團襲元宵節 下周一更濕冷 228回暖2天再一波冷空氣

北台灣轉雨11度低溫 吳德榮：下周可能冷氣團 這時間最冷

相關新聞

首款含大麻藥物獲藥證可治這1病 醫揭首批患者現況

衛福部日前經專家會議決議開放藥用大麻，即大麻二酚（CBD），昨天一項含CBD藥物取得食藥署藥物許可證，可用於罕見疾病卓飛...

冷空氣一波波！周日探11度 下周回暖周五再一波大陸冷氣團接力

中央氣象署指出，明天持續受大陸冷氣團影響，基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，周日晚間有再強一點的冷空氣、水氣增多...

元宵節「湯圓噎傷」事件增！醫曝自救時機 別拍背也別挖

明天是元宵節，吃湯圓是民間習俗。但每年元宵前後，常會發生因吃湯圓遭噎到送醫的案件。急診醫師提醒，高齡民眾是容易噎到的族群...

健保點值≠薪水 醫師公會：薪資恐不如台積電工程師

醫師被認為是高薪產業，但各科健保申報量有別，也左右「未選科住院醫師」的志向。按照健保申報量，內科申報量第一名內科1982...

元宵節後結束過年要收心 龍年團隊最好有4種生肖「神隊友」

明天是農曆正月十五日，俗稱上元節、元宵節、小過年，民俗相傳是天官賜福日，敬備果品到大廟上香祭祀最為吉利，民俗學者建議「兩...

中興大學攜手碳交所簽備忘錄 推動台灣農產界碳權發展

為推動台灣碳權發展，中興大學與台灣碳權交易所今日簽署「台灣自然碳匯推廣合作備忘錄」。中興大學將開設自然碳匯等相關課程，向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。