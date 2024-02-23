冷空氣一波波！周日探11度 下周回暖周五再一波大陸冷氣團接力

中央氣象署指出，明天持續受大陸冷氣團影響，基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，周日晚間有再強一點的冷空氣、水氣增多。下周三、周四冷空氣減弱，短暫回暖，但下周五還有另一波大陸冷氣團，強度仍可能再調整。

氣象署預報員黃恩鴻表示，明天天氣與今天類似，今天受大陸冷氣團影響，偏東北風，一路影響到下周二。周日晚間會有再強一點的冷空氣，低溫再降1度左右，中部以北、宜蘭地區約11至14度，南部及花東地區約15至17度。

他表示，明、後天基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北則有零星雨。周日晚間起水氣變多，下周一、周二北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星雨。

黃恩鴻指出，下周三、周四冷空氣減弱，偏東風、東南風，清晨中南部日夜溫差大，白天回溫、水氣減少，下北部約有23度，中南部則有23至25度；基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區及北部山區有零星雨；下周五還有另一波大陸冷氣團，目前預估北部將降至13度，但強度仍可能調整。

另外，他也說，明天基隆北海岸、東北部要留意沿海長浪；台南以北、恆春半島及離島則有8至9級強陣風，提醒民眾留意。