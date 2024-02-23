台南市登革熱境外移入再增1例 具馬來西亞旅遊史

東南亞地區登革熱疫情升溫，台南市今也新增1例登革熱確診案例，且該案具馬來西亞旅遊史，為台南第2例境外移入個案，南市衛生局不敢大意，確診前已啟動相關防治工作，包含至居住地進行孳清、家戶化學防治等，並完成馬來西亞同團旅遊者健康監視及抽血，全力防堵登革熱進入社區。

衛生局指出，該案基因型別經疾管署分型為第二型，本月1日至7日曾至馬來西亞旅遊，11日出現發燒、肌肉痠痛等症狀，雖期間有到診所就醫，但一度因症狀非典型、不明顯未被通報，17日至醫院就醫，並將檢體送至衛生局檢驗中心進行抗體檢驗，後因抗體檢驗陽性判定為確定病例。

衛生局表示，東南亞國家為目前境外移入個案主要的感染地，馬來西亞今年至2月19日已累積2萬5699例，泰國至2月14日也有1萬3126例，疫情亦有升溫趨勢，由於登革病毒感染症狀不明顯，與感冒或新冠肺炎症狀相似，若個案隱藏期延長，恐使社區無法快速掌握，導致疫情一觸即發。

衛生局強調，該案確診前，登防中心已啟動相關防治工作，包含至居住地進行孳清、家戶化學防治，並完成馬來西亞同團旅遊者健康監視及抽血，21日也完成住家附近50公尺室內外化學防治作業，以維護防堵病毒進入社區。

衛生局呼籲，各醫院診所醫師提高警覺，疑似病例請加強通報並善用NS1快篩試劑輔助診斷，也要主動詢問旅遊史、職業史、接觸史、群聚史等，以利及早發現及早治療，避免疫情持續在社區中擴散。