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台南市登革熱境外移入再增1例 具馬來西亞旅遊史

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市今新增1例登革熱確診案例，該案具馬來西亞旅遊史，為台南今年度第2例境外移入個案，南市衛生局不敢大意，啟動相關防治工作，包含至居住地進行孳清、家戶化學防治等，並完成馬來西亞同團旅遊者健康監視及抽血，全力防堵登革熱進入社區。圖／南市衛生局提供
台南市今新增1例登革熱確診案例，該案具馬來西亞旅遊史，為台南今年度第2例境外移入個案，南市衛生局不敢大意，啟動相關防治工作，包含至居住地進行孳清、家戶化學防治等，並完成馬來西亞同團旅遊者健康監視及抽血，全力防堵登革熱進入社區。圖／南市衛生局提供

東南亞地區登革熱疫情升溫，台南市今也新增1例登革熱確診案例，且該案具馬來西亞旅遊史，為台南第2例境外移入個案，南市衛生局不敢大意，確診前已啟動相關防治工作，包含至居住地進行孳清、家戶化學防治等，並完成馬來西亞同團旅遊者健康監視及抽血，全力防堵登革熱進入社區。

衛生局指出，該案基因型別經疾管署分型為第二型，本月1日至7日曾至馬來西亞旅遊，11日出現發燒、肌肉痠痛等症狀，雖期間有到診所就醫，但一度因症狀非典型、不明顯未被通報，17日至醫院就醫，並將檢體送至衛生局檢驗中心進行抗體檢驗，後因抗體檢驗陽性判定為確定病例。

衛生局表示，東南亞國家為目前境外移入個案主要的感染地，馬來西亞今年至2月19日已累積2萬5699例，泰國至2月14日也有1萬3126例，疫情亦有升溫趨勢，由於登革病毒感染症狀不明顯，與感冒或新冠肺炎症狀相似，若個案隱藏期延長，恐使社區無法快速掌握，導致疫情一觸即發。

衛生局強調，該案確診前，登防中心已啟動相關防治工作，包含至居住地進行孳清、家戶化學防治，並完成馬來西亞同團旅遊者健康監視及抽血，21日也完成住家附近50公尺室內外化學防治作業，以維護防堵病毒進入社區。

衛生局呼籲，各醫院診所醫師提高警覺，疑似病例請加強通報並善用NS1快篩試劑輔助診斷，也要主動詢問旅遊史、職業史、接觸史、群聚史等，以利及早發現及早治療，避免疫情持續在社區中擴散。

衛生局也提醒，民眾前往旅遊時應做好登革熱防疫措施，除做好居家環境積水容器清除及倒置外，旅遊中應注意防蚊措施，回國後則可自主健康管理14天，如期間出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉/關節痛、出疹等症狀，應立即就醫並主動告知旅遊史。

台南市今新增1例登革熱確診案例，該案具馬來西亞旅遊史，為台南今年度第2例境外移入個案，南市衛生局不敢大意，啟動相關防治工作，包含至居住地進行孳清、家戶化學防治等，並完成馬來西亞同團旅遊者健康監視及抽血，全力防堵登革熱進入社區。圖／南市衛生局提供
台南市今新增1例登革熱確診案例，該案具馬來西亞旅遊史，為台南今年度第2例境外移入個案，南市衛生局不敢大意，啟動相關防治工作，包含至居住地進行孳清、家戶化學防治等，並完成馬來西亞同團旅遊者健康監視及抽血，全力防堵登革熱進入社區。圖／南市衛生局提供

疫情 衛生局 馬來西亞

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