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台南第2例登革熱境外移入病例 曾遊馬來西亞

中央社／ 台南23日電

台南市2月20日出現今年首例登革熱境外移入病例，今天新增1例；第2例病患曾到馬來西亞旅遊，市府已啟動防治作業，防堵病毒進入社區。

台南市衛生局今天公布今年第2例登革熱境外移入病例，基因型別是第2型，病患2月1日至7日曾到馬來西亞旅遊，11日出現發燒、肌肉痠痛症狀，期間就診，因症狀不典型未被通報，17日再就醫，快篩陽性，檢體送驗判定確診。

衛生局已啟動孳清、家戶化學防治等作業，且完成馬來西亞同團旅遊者健康監視及抽血，防堵病毒進入社區。

衛生局表示，東南亞登革熱疫情升溫，馬來西亞今年至2月19日累計2萬5699例，泰國至2月14日累計1萬3126例。東南亞國家是台灣境外移入病例主要感染地，民眾旅遊應做好防疫措施。

登革熱 衛生局 馬來西亞

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