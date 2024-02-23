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腸病毒高於4年平均 桃衛生局：5歲以下重症高危險群

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市衛生局提醒家長，最近腸病毒患者高於去年平均值，注意5歲以下幼兒防重症。圖／桃園市政府衛生局提供
桃園市衛生局提醒家長，最近腸病毒患者高於去年平均值，注意5歲以下幼兒防重症。圖／桃園市政府衛生局提供

桃園衛生局表示，近3年因新冠疫情影響，腸病毒疫情皆處於低點，依過往監測數據顯示，腸病毒A71型每3至4年會出現一波流行，最近1次腸病毒A71型流行為108年，至今年已超過4年，今年初腸病毒健保門急診就診人次即比往年增加許多，預期腸病毒疫情將會上升，呼籲家長應留意孩童健康，提高警覺並落實生病不上學及留意腸病毒重症前兆。

衛生局呼籲，腸病毒引起的重症病程變化快速，5歲以下嬰幼兒為高危險群，常見初期症狀包括39℃以上高燒超過3天，手、腳及口腔黏膜出現針頭大小紅點的疹子或水泡（又稱手足口病），病情變化時易有嗜睡、意識改變、活動力不佳、持續嘔吐、手腳無力、肌躍型抽搐（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，若未及時治療，易引發腦幹腦炎、心臟衰竭、肺水腫與肺出血等重症，若發現家中幼童出現上述症狀，應立即送往5家腸病毒重症責任醫院，分別為林口長庚紀念醫院、聖保祿醫院、衛生福利部桃園醫院、敏盛綜合醫院、國軍桃園總醫院，以掌握黃金時間治療，降低重症發生的機會。民眾如果有相關問題，可至衛生局網站查詢，也可撥打衛生局24小時防疫專線：0800033355。

衛生局表示，衛福部疾病管制署監測資料顯示，今年截至第6周（113年2月4日至113年2月10日），腸病毒健保門急診就診人次全國為6291人次，桃園市950人次，都明顯高於過去4年同期，目前社區主要流行的腸病毒型別為克沙奇A型病毒（91.7%），常見症狀為突發性發燒、厭食、嘔吐，咽峽部出現小水泡或潰瘍，手腳、膝蓋處、手肘處及臀部周圍出現稍微隆起或水泡樣的紅疹等。要特別注意的是，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，更要加強留意重症前兆病徵，如嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等，應盡速就醫。

衛生局說明，開學前已全面查核桃園市國小及幼兒園共834所腸病毒的防疫措施，並督導校園及機構內員工應落實相關防疫措施，防止腸病毒於校園及機構內傳播，衛生局也提醒家長及教托（育）機構教職員工，務必教導幼兒及學童們正確洗手的五步驟（濕、搓、沖、捧、擦），及洗手五時機（用餐前、接觸幼兒前、如廁後、擤鼻涕後、看病前後洗手）落實個人衛生。學童如經醫師診斷感染腸病毒，也應遵守「生病不上學」的防疫措施，並與其他嬰幼兒適度區隔，也針對幼童常接觸的門把、桌椅、玩具、室內遊戲等環境，以500PPM漂白水定期消毒，降低病毒傳播。

桃園 腸病毒 衛生局

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