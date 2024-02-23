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有落石！太魯閣國家公園小錐麓步道東段封閉

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
太魯閣國家公園內的小錐麓步道東段，近日因落石，暫停封閉，但西段仍正常開放。圖／太管處提供
太魯閣國家公園內的小錐麓步道東段，近日因落石，暫停封閉，但西段仍正常開放。圖／太管處提供

太魯閣國家公園內小錐麓步道東段前年11月開放，近日步道0.3公里處有大塊落石，管理處考量邊坡不穩，決定暫時封閉東段，西段仍開放。

小錐麓步道鄰近太魯閣遊客中心，有著蔥鬱的低海拔闊葉植物相及自然原始疊石階梯，原是太魯閣族人行走太魯閣台地到砂卡礑間的小徑，因地形與錐麓古道相似而得名。其其中西段約600公尺長先開放，遊客必須先走300公尺的砂卡礑隧道才能到西段，太魯閣國家公園管理處於是著手整修450公尺長的東段，前年11月對外開放。

和西段相比較，東段路線屬挑戰型，地形變化豐富，進入後走棧道階梯，隨地勢上升後視野逐漸開闊，向東可遠眺太魯閣牌坊及立霧溪出海口，往西看則是立霧溪曲流與砂卡礑紅橋。走到300公尺處桁架橋觀景平台後，一路往下緊鄰岩壁有陡降之字形階梯，沿途景觀絕美，除台灣獼猴外，還常觀察到台灣青山蝸牛、台灣盾蝸牛、太魯閣高腰蝸牛等原生種蝸牛。

不過，東段0.3公里處最近有大塊落石，管理處評估落石量多且邊坡狀況不穩，鋼棧橋也因為落石而受損，考量遊客安全，決定暫時封閉東段的步道，封閉區域已拉起封鎖線，避免民眾誤闖，後續開放時間將於太管處官網公告；小錐麓步道西段維持正常開放，可由砂卡礑隧道東通風口進入步道。

太魯閣國家公園內的小錐麓步道東段，近日因落石，暫停封閉，但西段仍正常開放。圖／太管處提供
太魯閣國家公園內的小錐麓步道東段，近日因落石，暫停封閉，但西段仍正常開放。圖／太管處提供

太魯閣國家公園 落石 蝸牛

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