泌尿道感染真的好痛苦！網議六大「泌尿道感染症狀」報你知！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「泌尿道感染」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的6大泌尿道感染症狀。

很多人都因為工作忙碌經常有憋尿的習慣，或是容易日常飲水不足，而若你也有相同情況的話，可能就要小心「泌尿道感染」找上門了。泌尿道感染是一項國人容易患上的普遍疾病，其中女性相較男性而言尿道較短，細菌更容易從外部進入尿道並進一步到達膀胱，因此更容易患上泌尿道感染。而究竟泌尿道感染又會有哪些常見症狀呢？想知道就趕快看下去吧！

「頻尿」惱人又影響睡眠品質 「血尿」反應身體健康亮紅燈！

▲ 熱議TOP6泌尿道感染症狀 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「泌尿道感染症狀」的相關話題討論，可以發現「頻尿」是網友提到泌尿道感染時常會提起的症狀之一。泌尿道感染因為發炎，可能會刺激尿道周圍的神經，使尿道對於尿液的感知變得異常敏感。

就有網友就在討論區分享「頻尿1天跑50次廁所直呼真的『快發瘋』」而若是頻尿症狀在睡眠期間頻頻發生，可能會因此影響到患者的睡眠品質。

此外也有許多患者因為在上廁所後，看到尿液呈現「血紅色」，才注意到自己患上了泌尿道感染。不只網友，連「啦啦隊甜心」林襄，「鐵肺歌后」彭佳慧都曾曝自己因為工作的緣故有血尿的情況發生。

網上即有醫生指出，當自己在廁所發現小便顏色變紅時，建議及早就醫，切勿輕視！

另外「下腹疼痛」也是網友們熱議的泌尿道感染症狀，且為腹痛也是其他疾病的常見症狀，因此常常被患者所輕忽，等看到血尿或是有其他症狀發生時才驚覺自己的健康出現了問題，耽誤了就醫。

醫生建議，若民眾有腹痛的現象可以觀察身體是否互有其他泌尿道感染的症狀，若是有相關症狀也須儘早就醫。

那要如何預防泌尿道感染呢？專家建議平時切記不要憋尿，同時也需要落實清潔、注重個人衛生。最重要的是需要多補充水分，促進尿液排出，沖洗尿道和膀胱，減少細菌附著和感染的發生。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「泌尿道感染」相關討論則數。

觀測期間：2023/10/31~2024/01/31，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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