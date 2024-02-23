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交通違規微罪不記點前交長賀陳旦有異見 交通部：納參考意見
針對交通違規記點的爭議，交通部長王國材近日透露正研議罰款1200元以下交通規違不記點，不僅引發陸權團體抗議，就連前交長賀陳旦也跳出來批評微罪不宜輕減記點懲處。負責處理此案的交通部幕僚單位公共運輸及監理司表示，目前此案仍在內部檢討中，前部長的建議也會納入參考，相關工作預計在5月20日前完成。
賀陳旦今投書聯合報，指出交通部以微罪為名，打算限縮記點對象，等於是降低罰度，面對台灣交通亂象，卻在選後再放寬？倒是很有爭議！他認為，記點是可依累計罰度作進一步處分，例如駕照暫停或吊銷，因為累計代表累犯，藉此可以評量違規人的行為；記點不只是加罰，是針對遏止壞習慣的行為防範，有心理面的教而殺之，也可以從多數犯行的慣性和頻率深入追蹤違規的環境因素。輕言減少記點項目，就是放棄維護交通安全的多重防線，非常不聰明，也不專業！
交通部長王國材則表示，在整體交通環境改善仍需由政府負責狀況下，「微罪不開放檢舉、不記點」是權宜措施，現階段兼顧道安與民怨。現政府已盤點行人交通安全設施今年優先改善項目799處，所需經費由中央全額補助地方政府執行，也將以「永續提升人行安全計畫」400億元持續改善交通環境。
交通部公共運輸及監理司司長林福山說，目前相關措施仍在研議中，前部長的建議也會納入參考，相關工作預計在5月20日前完成。
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