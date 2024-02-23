離岸風電初審擬改兩階段 環團批：經濟部該負起責任

環境部發現超過一半的案件，重複浪費行政資源在做重複審查，等於做白工，2月2日預告新的作業要點，未來離岸風場環評初審，更改為「先遴選、再環評」，開發案件第一階段初審，符合共通標準，就能參與經濟部遴選；獲選的開發案，可進入第二階段初審。

今日在環境部舉行「風力發電離岸系統開發行為環境影響評估初審作業要點（草案）」研商會議。業界與環團對於檢核的內容，以及過程公開有諸多意見，環境部環境部保護司長蔡孟裕表示，檢核內容不會取代環評審查，過程也會全數公開，承諾半年到一年後續的調正，現在還沒有執行，執行後檢核表格實際執行狀況，會在未來半年到一年後做全面的檢討與調整；由於還沒有完整提供意見，希望外界意見可以在三天內盡快送交環境部，最快可以在3月實施。

依照經濟部「離岸風力發電區塊開發場址容量分配作業要點」，以「取得環境部環評委員會專案小組初審會議建議通過審查結論」作為參與遴選資格要件，且未訂定同㇐風場場址申請數量限制，導致同一個風場場址有2家以上、最多有5家不同單位，在同一地點不斷調查、分別提出申請，提環評案件到環境部審查，造成重複環境調查，環評委員、機關也重複審查，最後僅有獲核配容量的開發單位可進行開發，造成行政資源浪費。

外界質疑，離岸風電初審為何不能由經濟部針對申請資格直接修法，只要經濟部在上游將申請初審資格訂出明確規範即可，環境部就不用忙了，蔡孟裕說：「是啊」，但這是環境部跟經濟部協調的結果，變成是一個基本資格。環境部認為既然經濟部要選商而已，環境部把過去30多件案例經驗彙整，環評委員關心什麼，業者要符合怎樣基本資格，變成一個最低門檻，供經濟部選商，後面還會持續跟經濟部溝通；記者提問，是否是經濟部甩鍋，他沒有正面回應。

蠻野心足生態協會專員洪碩辰表示，很多問題因為經濟部不作為，把事情推給環境部。

地球公民基金會副執行長黃斐悅指出，離岸風電開發初審是環境部進行快篩，經濟部進行選商；快篩加速流程，經濟部的選商本來就沒有對外公開，若快篩的過程不適合公開，或者是否送到經濟部時可以公開。