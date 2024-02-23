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大學校園遊蕩犬問題日趨嚴重 學生團體呼籲各界正視

攝影中心／ 記者陳正興／台北即時報導
台大、政大、中正、南華、成大、中山六所大學學生會上午在立法院門口前舉行記者會，呼籲農業部、教育部及社會各界正視遊蕩犬議題。記者陳正興／攝影
台大、政大、中正、南華、成大、中山六所大學學生會上午在立法院門口前舉行記者會，呼籲農業部、教育部及社會各界正視遊蕩犬議題。記者陳正興／攝影

台大、政大、中正、南華、成大、中山六所大學學生會上午在立法院門口前舉行記者會，呼籲農業部、教育部及社會各界正視遊蕩犬議題。

去年台大傳出研究團隊野放的白鼻心慘遭遊蕩犬咬死的事件，引起各界譁然。其他大學的學生也紛紛舉出校園內日益惡化的人犬衝突，及野生動物犬殺事件。

大學生會副會長鄭中誠表示，有飼養者長期在校園放養犬隻，不時傳出攻擊學生的意外，即便聯絡動保處捕捉，最後也常放回原地或被飼養者領回，造成同學與里民每天惶恐不安。

成大學生會會長林青澤與新聞部次長林姿涵表示，成大遊蕩犬與校犬對師生追吠、攻擊事件一直存在，去年起校方將校犬集中由志工隊照顧管理，但遊蕩犬礙於地方收容所量能，捕捉後經常只能原地放回。

中山大學學生會會長李思乎向政府喊話；教育部應盤點大專校院犬隻情況，包含對人類、野生動物之危害以及犬隻的動物福利；農業部應檢討 TNVR 中的回置措施。此外，學校應積極協助傷者蒐證，並提供非法餵食者的證據供主管機關開罰。

台大學生會會長莊智程表示，全台16萬遊蕩犬遠超過收容所的量能，造成亂象不斷，除人類、野生動物受威脅，遊蕩犬福利也不佳。莊智程並提出三點訴求：第一，應以收容、送養取代原地回置的政策；第二，民眾應避免餵食遊蕩犬貓，以領養代替購買；第三，在尊重生命與權衡動物福利的前提下，對於衰老、病重的動物仍得考慮安樂死。

台大 大學生 成大

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