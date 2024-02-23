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交通部研擬「微罪不記點」 路權團體批立場搖擺：行人安全大倒退

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
交通部研議罰款1200元以下交通違規不記點，且檢舉要具備充分證據，取締違規要有3分鐘影像等，圖為示意圖。本報資料照片
交通部研議罰款1200元以下交通違規不記點，且檢舉要具備充分證據，取締違規要有3分鐘影像等，圖為示意圖。本報資料照片

交通部研擬「微罪不記點」，交通部前部長賀陳旦今天投書聯合報民意論壇，直言「交通違規記點不宜輕減」，交通部長王國材則回應稱是交通環境改善設施完善前，兼顧道安與民怨的做法。不過，行人零死亡推動聯盟理事劉成謙說，王國材去年底宣稱許多地方的工程建置尚未完成，執法無法到位，交通部會督促地方政府盡快完成道路改善工程，改好才會恢復記點，但工程不該成為違規常態化的理由，交通部要做的是盡快改善道路設計，而不是反過來取消記點，削弱執法力道。

交通違規記點制去年6月上路惹民怨，年底隨即放寬紅線臨停暫時不記點，近日又以1200元以下交通違規罰金為基準，研擬微罪不罰、微罪不開放檢舉，以及微罪不記點。

劉成謙說，1200元以下開罰條目很多，主要影響最大的是違停不記點，從去年6月至今，交通部立場三度擺盪，只要哪一邊團體抗議，交通部立場就往哪邊靠，籲交通部勿朝令夕改。

他進一步表示，就是因為部分道路尚未建置行人道，導致行人必須與車爭道，若取消記點，遏阻汽機車違停的力道將降低，當大違停時代來臨，行人安全也會大倒退，聯盟表達嚴正抗議。

全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟雖贊成微罪不記點，指微罪記點不符合比例原則，只是徒增民怨，但他也認同道路安全的重點在於道路設計的基礎設施是否完善。

劉鴻樟說，違規記點制引發反彈的主因是開放民眾大力檢舉，讓職業駕駛動輒得咎，也不乏一般駕駛因記點制遭吊扣駕照。駕駛團體主張應取消民眾檢舉，記點制作用是嚇阻違規行為，而不是開放全民檢舉同時也帶來全民擔憂，且全民檢舉徒增行政訴訟，不但加重警察負擔，也增加社會成本，當駕駛違規，建議回歸執法機關處理即可。

他表示，道路不安全主因是人車分流沒有做好，最常遇到的意外是當行人直行、車輛要右轉，導致車子在斑馬線前撞到行人，如果號誌規畫恰當，做好人車分流，就不會有人讓車、車讓人的問題，改善道安治本之道是做好整體道路規畫。

劉鴻樟說，不做好道路設計，只是一味開放讓民眾大量檢舉，交通部作法造成駕駛跟行人路權對立，才會讓記點制爭議不斷。

交通部長 行人 記點

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