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元宵賞燈攻略！網議前六大人氣燈會大公開

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
元宵賞燈攻略！網議前六大人氣燈會大公開 圖片來源/unsplash
元宵賞燈攻略！網議前六大人氣燈會大公開 圖片來源/unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「全台燈會」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的全台縣市燈會排行。

元宵節即將到來！今年除了全台最大的「台灣燈會」來到台南外，各縣市也各使出渾身解數展現創意，舉辦起各有特色的燈會，那麼哪個縣市的燈會最受到網友熱議呢？我們本次便針對「全台燈會」進行觀測，一起來看看網友認為哪些縣市的燈會值得一去吧！

「台南燈會」超強聯名各路粉絲看過來 台北燈節主燈「霸氣金龍」超吸睛洩

▲ 網友熱議TOP6縣市燈會 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP6縣市燈會 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「全台燈會」相關話題的討論，可以發現作為今年「台灣燈會」主辦地的「台南」最受到網友熱議。暌違16年後，台灣燈會再次回到台南舉辦，本次共分為兩個展區，並融入台南在地特色、台灣歷史與民族文化等多樣元素，睽違許久的盛大活動令不少民眾引頸期盼。

雖然燈會在2月3號登場後，讓部分網友感到失望，擔心燈會整體「可看性不足」，然而還有不少民眾平反道「今年台灣燈會主燈區是在高鐵，2/24（元宵節當天）才開始」，認為在主燈還未點亮前看點較少是可以接受的，也有網友驚喜表示「今年燈會的系列聯名活動太強了吧！卡娜赫拉的小動物、hololive production、寶可夢、幾米都即將登場囉！」，認為這些超強聯名活動也是本次燈會的重點之一。

而以「龍躍光城」作為本屆主題的「台北燈節」，也在開展後便引起引起話題。展期長達31天的台北燈節，讓民眾不論是在春節前還是元宵節後，都能充分感受熱鬧的節慶氛圍，製作精良又超「霸氣」的金龍主燈也是一大看點。

不過除了主燈外，展區內的「眾神花燈」也意外成了網友熱議的焦點，雖然眾神肖像的造型讓部分民眾評價「有點恐怖」、「我以為來到奈何橋了」，但也有網友支持表示「我覺得也是文化的一種啊」、「正向！給創作者一個讚！」，並理性提出建議，或許改掉較陰暗的配色，就更能凸顯台灣傳統的民俗文化。

此外，10年後再次游回「高雄」的「黃色小鴨」，這次同時登場的兩隻小鴨更帶來雙倍療癒，立即成為今年高雄燈會的最可愛主角，令不少粉絲表示自己受到「心臟爆擊」，開心說道「金呱閃閃，會不會太可愛了鴨？」、「晚上真的金呱閃閃耶！太可愛了」等，再次掀起一波熱潮。

你今年逛燈會了嗎？若還沒安排好下次休假日的活動，不妨參考以上網友推薦的縣市燈會，與家人或三五好友一同前往賞燈，沈浸在鬧哄哄的節慶氛圍中吧！


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「全台燈會」相關討論則數。

觀測期間：2023/10/08~2024/02/18，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

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