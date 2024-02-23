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玉荷包荔枝關鍵抽花期乍暖還寒 農改場籲做好防治打敗極端氣候

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
高屏地區玉荷包荔枝農友近年常苦於氣候變遷引發的病蟲害造成歉收，農改場提醒做好病害蟲防治等田園管理，就能降低氣候變遷造成的衝擊，圖為荔枝椿象危害幼果。圖／高雄農改場提供
高屏地區玉荷包荔枝農友近年常苦於氣候變遷引發的病蟲害造成歉收，農改場提醒做好病害蟲防治等田園管理，就能降低氣候變遷造成的衝擊，圖為荔枝椿象危害幼果。圖／高雄農改場提供

高屏地區玉荷包荔枝是國內最大產區，農友近年常苦於氣候變遷引發的病蟲害造成歉收；農業部高雄區農業改良場提醒，目前正值花穗生長發育期，隨著氣溫回暖，臭龜仔（荔枝樁象）已進入交配產卵期，花梢內潛藏的蒂頭蟲幼蟲（荔枝細蛾）將成為果實期的害蟲來源，提早做好病害蟲防治等田園管理，就能降低氣候變遷造成的衝擊。

高雄農改場長戴順發說，每年秋冬是荔枝孕育花芽的時間，累積一段涼溫之後，會在翌年1至2月開花，但從去年底至今年2月上旬幾波冷氣團南下，玉荷包荔枝陸續抽穗，部分園區或植株抽出的花穗多呈現帶葉花穗（俗稱紅花），目前正是荔枝花穗生育期，後續即將進入授粉著果期，請農友加強花穗肥培、水分及疏花等管理，讓花穗順利發育，以確保後續的著果及果實發育。

他說，花穗形成與否，和氣溫、土壤含水量、植株生長勢及枝葉成熟度有關，荔枝形成的花穗偶而會呈帶葉花穗 ，穗上葉片多寡會因栽植環境、土壤質地、採後修剪程度及晚梢控制技術良劣而異；今年抽穗較晚及帶葉花穗較多，須適度減少穗上葉片量，並視花穗長短，適量施用氮、磷、鉀複合肥料，補充鈣鎂肥及硼等微量元素，防治藥劑選擇已核准用於荔枝椿象和荔枝細蛾2種害蟲的藥劑。

「妥善進行相關的果園管理和蟲害防治，就可因應極端氣候變遷！」他說，近年氣候變化常捉摸不定造成歉收，果樹管理技術需更加精進，雖然玉荷包生產模式已建立多年，但面對無常的氣候變化，只有充分了解品種特性，配合良善的管理技術，就能降低氣候變遷造成的衝擊。

高屏地區玉荷包荔枝農友近年常苦於氣候變遷引發的病蟲害造成歉收，目前正值抽花期，農改場提醒做好病害蟲防治等田園管理，就能降低氣候變遷造成的衝擊。圖／高雄農改場提供
高屏地區玉荷包荔枝農友近年常苦於氣候變遷引發的病蟲害造成歉收，目前正值抽花期，農改場提醒做好病害蟲防治等田園管理，就能降低氣候變遷造成的衝擊。圖／高雄農改場提供
高屏地區玉荷包荔枝農友近年常苦於氣候變遷引發的病蟲害造成歉收，農改場提醒做好病害蟲防治等田園管理，就能降低氣候變遷造成的衝擊，圖為荔枝椿象危害花穗。圖／高雄農改場提供
高屏地區玉荷包荔枝農友近年常苦於氣候變遷引發的病蟲害造成歉收，農改場提醒做好病害蟲防治等田園管理，就能降低氣候變遷造成的衝擊，圖為荔枝椿象危害花穗。圖／高雄農改場提供

氣候變遷 氣溫 荔枝椿象

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