玉荷包荔枝關鍵抽花期乍暖還寒 農改場籲做好防治打敗極端氣候

高屏地區玉荷包荔枝是國內最大產區，農友近年常苦於氣候變遷引發的病蟲害造成歉收；農業部高雄區農業改良場提醒，目前正值花穗生長發育期，隨著氣溫回暖，臭龜仔（荔枝樁象）已進入交配產卵期，花梢內潛藏的蒂頭蟲幼蟲（荔枝細蛾）將成為果實期的害蟲來源，提早做好病害蟲防治等田園管理，就能降低氣候變遷造成的衝擊。

高雄農改場長戴順發說，每年秋冬是荔枝孕育花芽的時間，累積一段涼溫之後，會在翌年1至2月開花，但從去年底至今年2月上旬幾波冷氣團南下，玉荷包荔枝陸續抽穗，部分園區或植株抽出的花穗多呈現帶葉花穗（俗稱紅花），目前正是荔枝花穗生育期，後續即將進入授粉著果期，請農友加強花穗肥培、水分及疏花等管理，讓花穗順利發育，以確保後續的著果及果實發育。

他說，花穗形成與否，和氣溫、土壤含水量、植株生長勢及枝葉成熟度有關，荔枝形成的花穗偶而會呈帶葉花穗 ，穗上葉片多寡會因栽植環境、土壤質地、採後修剪程度及晚梢控制技術良劣而異；今年抽穗較晚及帶葉花穗較多，須適度減少穗上葉片量，並視花穗長短，適量施用氮、磷、鉀複合肥料，補充鈣鎂肥及硼等微量元素，防治藥劑選擇已核准用於荔枝椿象和荔枝細蛾2種害蟲的藥劑。