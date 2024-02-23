冷空氣正在南下 氣象署：北台灣濕冷 周日晚起再度降溫

冷空氣正在南下，中央氣象署預報中心技正羅雅尹表示，也因此台灣附近會盛行東北風，風勢會比較強勁一些。未來一周北部、東半部偏冷偶雨，中南部早晚冷、日夜溫差大。

羅雅尹表示，今天受到東北風影響，水氣集中在迎風面的北部和東半部地區，未來幾天降雨型態類似，集中在基隆北海岸、大台北、東半部地區。下周一、周二水氣略為增多，北部和中南部山區也會有零星降雨。下周三水氣減少，降雨區域縮減到迎風面。

一周溫度趨勢，羅雅尹表示，今天到下周二之前整天溫度比較低，北部白天溫度上升有限，整天都是偏冷偏涼，東半部氣溫下降、偏涼；中南部早晚氣溫偏冷，不過白天氣溫可以回升到20幾度，留意日夜溫差大的現象。