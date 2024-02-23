冷空氣正在南下 氣象署：北台灣濕冷 周日晚起再度降溫
冷空氣正在南下，中央氣象署預報中心技正羅雅尹表示，也因此台灣附近會盛行東北風，風勢會比較強勁一些。未來一周北部、東半部偏冷偶雨，中南部早晚冷、日夜溫差大。
羅雅尹表示，今天受到東北風影響，水氣集中在迎風面的北部和東半部地區，未來幾天降雨型態類似，集中在基隆北海岸、大台北、東半部地區。下周一、周二水氣略為增多，北部和中南部山區也會有零星降雨。下周三水氣減少，降雨區域縮減到迎風面。
一周溫度趨勢，羅雅尹表示，今天到下周二之前整天溫度比較低，北部白天溫度上升有限，整天都是偏冷偏涼，東半部氣溫下降、偏涼；中南部早晚氣溫偏冷，不過白天氣溫可以回升到20幾度，留意日夜溫差大的現象。
羅雅尹表示，周六、周日各地低溫13、14度，其他地方16至18度。甚至周日晚上到下周一冷空氣還會再補充下來，中部以北氣溫還會再下降一些。下周一前後北部低溫只有11至14度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言