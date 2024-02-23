展現台南沙崙綠能科技力！首輛「互動反應式需求」公車上路

台南市打造低碳及智慧城市，積極發展智慧交通展現成果，沙崙綠能科學城首輛「需求反應式」公車上路，乘客可以透過APP、Web以及智慧站牌在智慧交通平台系統預約叫車，數據將同步顯示在「雲端」後台的車隊派遣與車聯網行控系統，讓營運者可由系統自動決定最佳化車輛出車派遣跟規畫班次，提高公共交通營運效率，轉為以市民需求為導向的運輸服務。

經濟發展局長林榮川表示，有別於以往公車是固定班次、固定路線，即便知道沒有人坐也要開班，行駛服務路線也不能改變，耗油又徒增二氧化碳排放，沙崙需求反應式公車示範計畫以DRTS (Demand Responsive Transit Service，需求反應式公共運輸服務) 為基礎，配合當地需要而彈性提供運輸服務，提升公共運具的使用率，顛覆傳統一輛大車跑到底的觀念。

綠能科學城辦公室指出，首輛「需求反應式公車」以環區公車方式行駛，上路約3個月，最遠可達沙崙國中，以及台糖綠能智慧住宅及經濟部綠能科技試範場域（台灣燈會綠能燈區），藉由沙崙智慧綠能科學城場域及資源發展「需求反應式公車」實證服務，能讓公車營運者依照使用需求，即時提供服務，公車司機也能扮演自主營運的角色，減少管理人員派車的工作量，並依實際使用需求，調整路線及班次規畫妥適性。

經發局表示，目前科學城已規畫將沙崙需求反應式公車與場域內智慧共桿做全面性整合，後續可結合交通號誌控制與交通管理、即時交通服務、多運具動態路徑規畫及導引等多項相關服務，也進行AI判讀實驗中，在公車站牌加裝攝影機，可以依照候車人數如上下課人潮多，自動判斷多派車輛，在離峰時間就減少派車，取代目前仍需要派員到場判斷再回報，未來也期待將成功經驗擴大至整個台南，帶領台南朝全球淨零排放目標，走向低碳永續智慧示範城市。