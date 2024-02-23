前交長賀陳旦公開反對微罪不記點 王國材：為兼顧道安與民怨

交通部長王國材近日表示，正研議罰款1200元以下交通違規不記點，引發路權團體抗議。交通部前部長賀陳旦今投書本報直指「交通違規記點不宜輕減」，且選後再放寬很有爭議。對此，王國材今回應，這是權宜措施，希望在交通環境改善設施完善前，現階段兼顧道安與民怨。

王國材指出，在整體交通環境改善仍需由政府負責狀況下，「微罪不開放檢舉、不記點」是權宜措施，希望現階段兼顧道安與民怨。現政府已盤點行人交通安全設施今年優先改善項目799處，所需經費由中央全額補助地方政府執行，也將以「永續提升人行安全計畫」400億元持續改善交通環境。

王國材表示，除了「永續提升人行安全計畫」4年有400億元，在強化安全的部分還有增加人行道、劃設黃線等工程，內政部也將訂定《行人安全設施條例》，讓地方政府有所依循。

他指出，雖然道安會報一直說工程已經做了多少處，但實際上地方政府動作還是很慢，有可能是在執行上有民怨產生的阻礙，這部分就由中央立法，讓地方有所依循。

王國材表示，在這些措施完善之前，因為臨停空間不足，很多人被迫違規，除了職業駕駛外，一般民眾接送小孩、買東西等臨停也有困難，在這個狀況下，現階段還是需要兼顧兩方處境，這是政府的責任。

針對彰化22日晚間又發生行人地獄事件，就讀國小的3姊弟走在行人穿越道遭休旅車撞飛，傷勢嚴重。王國材強調，不停讓行人還是重罰，開放民眾檢舉且記3點，此外，像是超速、闖紅燈等危險行為仍是不會取消記點且重罰。 交通部長王國材近日表示，正研議罰款1200元以下交通違規不記點，引發路權團體抗議。本報資料照