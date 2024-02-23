快訊

彰化小學生三姊弟過馬路遭撞！大姊今生日卻跟死神拔河

翻轉！元宵節後「3生肖」運勢飆升 福澤無邊、錢財富貴擋不住

閨密變小姑！她怨婚後「原形畢露」12年友誼破裂 網不挺：回家當公主

聽新聞
test
0:00 / 0:00

前交長賀陳旦公開反對微罪不記點 王國材：為兼顧道安與民怨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
圖為2018年時任交通部長賀陳旦（左）與時任交通部政次王國材（右）。本報資料照片
圖為2018年時任交通部長賀陳旦（左）與時任交通部政次王國材（右）。本報資料照片

交通部長王國材近日表示，正研議罰款1200元以下交通違規不記點，引發路權團體抗議。交通部前部長賀陳旦今投書本報直指「交通違規記點不宜輕減」，且選後再放寬很有爭議。對此，王國材今回應，這是權宜措施，希望在交通環境改善設施完善前，現階段兼顧道安與民怨。

王國材指出，在整體交通環境改善仍需由政府負責狀況下，「微罪不開放檢舉、不記點」是權宜措施，希望現階段兼顧道安與民怨。現政府已盤點行人交通安全設施今年優先改善項目799處，所需經費由中央全額補助地方政府執行，也將以「永續提升人行安全計畫」400億元持續改善交通環境。

王國材表示，除了「永續提升人行安全計畫」4年有400億元，在強化安全的部分還有增加人行道、劃設黃線等工程，內政部也將訂定《行人安全設施條例》，讓地方政府有所依循。

他指出，雖然道安會報一直說工程已經做了多少處，但實際上地方政府動作還是很慢，有可能是在執行上有民怨產生的阻礙，這部分就由中央立法，讓地方有所依循。

王國材表示，在這些措施完善之前，因為臨停空間不足，很多人被迫違規，除了職業駕駛外，一般民眾接送小孩、買東西等臨停也有困難，在這個狀況下，現階段還是需要兼顧兩方處境，這是政府的責任。

針對彰化22日晚間又發生行人地獄事件，就讀國小的3姊弟走在行人穿越道遭休旅車撞飛，傷勢嚴重。王國材強調，不停讓行人還是重罰，開放民眾檢舉且記3點，此外，像是超速、闖紅燈等危險行為仍是不會取消記點且重罰。

交通部長王國材近日表示，正研議罰款1200元以下交通違規不記點，引發路權團體抗議。本報資料照
交通部長王國材近日表示，正研議罰款1200元以下交通違規不記點，引發路權團體抗議。本報資料照

圖為2018年時任交通部長賀陳旦（右）與時任交通部政次王國材（左），在歡送茶會上相互擁抱。本報資料照片
圖為2018年時任交通部長賀陳旦（右）與時任交通部政次王國材（左），在歡送茶會上相互擁抱。本報資料照片

王國材 行人地獄 記點

延伸閱讀

影／鄭文燦與王國材喊話 等待中國大陸釋出善意才能柳暗花明

王國材拋微罪不記點 路權團體批：扛不住壓力就下台

兩岸劍拔弩張陸客恐不來 交長：努力從其他地區補齊、今年目標1200萬

「微罪不記點」路權團體不埋單 王國材：盼本會期立院討論

相關新聞

健保藥價砍55.3億！外界憂「老藥退場影響慢性病患」 薛瑞元回應了

衛福部健保署公布最新藥價調整，但藥界擔心老藥恐退場，影響慢性病患用藥權益，恐影響600萬人。衛福部長薛瑞元今天表示，影響...

前交長賀陳旦公開反對微罪不記點 王國材：為兼顧道安與民怨

交通部長王國材近日表示，正研議罰款1200元以下交通違規不記點，引發路權團體抗議。交通部前部長賀陳旦今投書本報直指「交通...

明天元宵節雨區曝 賈新興：未來1周2波冷氣團襲台

未來10天迎風面降雨多。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，周日、下周五各一波大陸冷氣團影響，而228...

蘇丹紅辣粉 漢來軒已全用完

「蘇丹紅」辣椒粉全台流竄，還流向知名餐廳，台中市食安處昨稽查發現，台中廣三SOGO的漢來軒粵菜餐廳進貨約7.5公斤，已全...

罹新冠36歲嗜酒男 被迫忍受7天「插管之痛」醫曝原因

台中36歲東山鴨頭楊姓老闆嗜飲烈酒，近日確診新冠肺炎，到院時胸部兩側白肺，緊急入住加護病房，插管搶救。醫師許人文說，因患...

機捷3月1日再增班 晨峰山鼻站北上5分開1班、38分到台北

桃園大眾捷運公司今天上午表示，因應學校開學季通勤旅客需求增加，桃園機場捷運線3月1日起再增開1班7點7分北上加班車，站站...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。