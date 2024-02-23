好市多上架「醫美級淨白產品」 比市價便宜千元，妹子瘋狂：敏感肌救星！
「還不買爆！醫美級淨白產品好市多上架了！」季節交替，妹子最怕肌膚敏感發炎，最近好市多悄悄上架貴婦都在用的「舒特膚BHR淨白無瑕精華液、淨白調理安撫霜」，比市價便宜千元，秒速在美妝社團、好物群組引發騷動討論。
「這是敏弱肌的我，最愛的淡斑淨白保養品！」「看到孫芸芸也用這一牌，去年我也跟著使用，皮膚真的緊緻、變白了很多，這次的價格真的太划算了啦！」
「比周年慶還便宜，我媽、我姊、我妹都托我買，一次我就買了20瓶！」
面對網路一片好評，有皮膚敏感的網友好奇提問，市面上淨白產品那麼多，之前曾買過不適合的保養品反讓肌膚不適，舒特膚BHR淨白無瑕精華液、淨白調理安撫霜，到底有那裡不一樣？真的有需要搶購嗎？
敏弱肌的網友忍不住分享血淚心得，表示從小皮膚就很敏感，很羨慕別人都可以擁有亮白好氣色，但市面產品亮白效果看不見，幾乎只有保濕功能，如果真的有美白效果，都要靠酸類加持，反而誘發敏弱肌，造成膚況變差、暗沉。
後來，皮膚科醫生建議她，使用溫和亮白成分的「舒特膚BHR淨白無瑕精華液」，不含酒精、香精，更下重本的添加菸鹼醯胺、小分子胜肽可以緊緻保濕、淡化斑點。
醫生還加碼推薦她使用「BHR淨白調理安撫霜」，有著舒芙蕾的質地，玻尿酸的加乘，集結淨白、舒緩、保濕、彈潤四合一，清爽不黏膩，CP值爆棚，一用就回不去了！
雖然效果獲好評，但仍有網友擔心，憑什麼舒特膚可以成為敏弱肌醫美品牌推薦第一名？
有網友分享，「舒特膚我從小用到大，老人家、孕婦、小孩都可以用，你就知道多溫和！」
舒特膚是皮膚科醫生推薦的敏弱護膚品牌，連許多醫美診所都認證「之前朋友送我別的美白產品，結果我一擦皮膚馬上紅腫，快點換回舒特膚，以後再也不敢變心啦！」
冬季、春季交替，敏弱肌的狀況多，需要好好照顧，但又不喜歡保養時皮膚被包住窒息的感覺，網友推薦這樣用「我喜歡無香精的保養品，可以先擦舒特膚BHR淨白無瑕精華液來緊緻亮白，再擦一層BHR淨白調理安撫霜，滋潤感很好也不粘膩，白天、晚上都可以用！」
「舒特膚BHR淨白無瑕精華液、淨白調理安撫霜」是醫美推薦第一名的敏弱肌「高CP值淨白產品」，現在好市多特惠比原價便宜千元，甫上市就掀起搶購潮，還有不少代購社團已經在瘋狂囤貨，迎接春天和炎炎夏日到來，敏弱肌的女孩想養出亮白肌膚，千萬別錯過特惠時段！
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