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冷空氣接力報到！台北今晨一度冷氣團達標 下周五恐大幅降溫

冷空氣接力報到！台北今晨一度冷氣團達標 關注下周五恐大幅降溫

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
北部及東部為陰有短暫雨，北台灣全天偏涼冷，南台灣則早晚有些寒意。本報資料照片
北部及東部為陰有短暫雨，北台灣全天偏涼冷，南台灣則早晚有些寒意。本報資料照片

昨天受鋒面通過後東北季風影響，北部及東部漸轉陰天並有局部短暫雨。天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天天氣型態無太大變化，北部及東部為陰有短暫雨，中南部晴時多雲天氣為主。

氣溫部分，林孝儒表示，今晨持續受東北季風影響，氣溫皆一路下探，甚至台北測站一度測得14.4度的最低溫，已達大陸冷氣團標準，中北部及東部亦有11-13度的局部低溫出現。

他說，高溫相較昨天回升的幅度更加有限，北部及宜蘭地區高溫約16-20度，中南部及花東地區高溫約22-29度。

而今晚至明晨北部及宜蘭地區普遍低溫約14-16度，但沿海等局部平地仍有機會探至11-13度，中南部及花東地區低溫約13-19度，林孝儒表示，整體來說，北台灣全天偏涼冷，南台灣則早晚有些寒意。

林孝儒表示，周末至下周二由於受北方冷高壓陸續南下影響，迎風面的北部及東部將持續為陰有短暫雨的天氣，而背風面的中南部則為晴時多雲的天氣為主。

氣溫方面，林孝儒表示，都將與今天類似，但周日晚間至下周一冷空氣再有增強趨勢，屆時北台灣氣溫再有往下探1-2度的趨勢，將達大陸冷氣團或至強烈大陸冷氣團等級，預期北部及東北部普遍低溫約12-14度，局部沿海平地亦有機會出現10-11度的低溫。

林孝儒表示，下周三、周四隨北方高壓系統減弱東移至日本附近，台灣附近轉為偏東至東南風影響，因此各地氣溫將會較顯著的回升，並僅以迎風東部有短暫雨影響，西部則為晴時多雲天氣。

不過，林孝儒表示，下周五接續下周末，將又是一波鋒面通過後強冷空氣南下的節奏，迎風面的天氣又較不穩定外，氣溫下探的幅度也不小，值得持續關注。

林孝儒提醒，接下來一連好幾天，北方冷空氣較綿延不絕的南下，天氣將持續偏涼偏冷，多加注意保暖了。

低溫 氣溫

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