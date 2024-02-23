冷氣團襲元宵節 下周一更濕冷 228回暖2天再一波冷空氣

今天東北季風影響，中央氣象署表示，桃園以北及東半部雲量較多，有降雨機會，其中以基隆北海岸、大台北東側及宜蘭降雨情形較明顯，新竹以南地區維持多雲到晴。

溫度方面，今天中部以北及宜蘭低溫14到16度，其他地區19、20度，白天北台灣高溫17到19度，感受較涼，台中到台南及花東高溫22到25度，高屏27到29度。中南部日夜溫差及南北溫差大，外出活動留意溫度的變化。

東北風偏強，台南以北、東半部沿海空曠地區及恆春半島、各離島易有8至9級強陣風，沿海浪高可達2至3米，海邊活動注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天東北季風影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，中南部位於下風處，汙染物稍易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級，北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

明天元宵節、周日大陸冷氣團影響，北台灣天氣整日偏冷，其他地區早晚亦冷，中南部日夜溫差大；天氣方面，迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

此外，這段時間台南以北沿海空曠地區及各離島風力較強，北部海面、台灣海峽浪高可能會來到3米以上。

下周一另一波大陸冷氣團南下，北台灣天氣比前一波冷氣團更為涼冷，其他地區氣溫也會再下降，下周二受大陸冷氣團影響，北台灣天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷；這波冷空氣帶來的水氣較多，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周三、下周四大陸冷氣團減弱，氣溫回升，下周三清晨各地氣溫仍偏冷，中南部日夜溫差大；降雨範圍減少，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

明天基隆北海岸及東北部沿海有長浪發生的機率，海邊活動注意安全。

3月1日冷空氣再南下，全台氣溫再下降，3月2日、3日冷空氣影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；由於後期冷空氣強度以及華南水氣不確定性較大，氣象署持續觀察中。