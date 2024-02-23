北台灣轉雨11度低溫 吳德榮：下周可能冷氣團 這時間最冷

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨迎風面有較多低雲，東半部海面有弱降水回波，北海岸、東半部零星雨。今晨平地最低氣溫約在11至18度。

今天受東北季風影響，迎風面雲量多、北海岸及東半部偶有局部短暫雨的機率。吳德榮表示，北台灣天氣明顯轉涼，其他地區氣溫略降，影響相對較小。北部11至18度，中部14至28度，南部17至30度，東部14至28度。

吳德榮表示，明天至下周二持續受東北季風影響，迎風面雲量多、北海岸及東半部偶有局部短暫雨的機率。明天、周日白天冷空氣略減弱，氣溫微升，北台灣仍偏涼。

周日晚起冷空氣再增強，吳德榮表示，北台灣再轉濕冷，其他地區影響仍較小；下周一至周二晨氣溫降至最低時，台北觀測站有觸及大陸冷氣團的機率，沿海及部分平地最低氣溫約可降至10度左右。

他說，下周三、周四轉高壓迴流型態，天氣好轉，氣溫明顯回升。下周五起另一波強冷空氣，模式調整中，持續觀察。