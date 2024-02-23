醫聲／腎友元宵怎麼吃 淺嘗小湯圓或鹹湯圓

傳統上，過完元宵節才真正過完新年，但並非人人都可以吃元宵過節，尤其腎臟病患不建議食用過量且有餡料的元宵或湯圓，避免過多蛋白質、磷、糖分，專家建議可改吃紅白小湯圓或客家鹹湯圓；另養成4個日常小習慣，更有助於預防或減緩腎臟病惡化。

周六就是元宵節，元氣網的Podcast「元氣醫聲」與「慢病好日子」聯手製播元宵節特輯，請到腎臟病防治基金會營運長吳苡璉分享，她指出，湯圓、元宵由糯米粉製成，雖屬全穀雜糧類，但有一定比率品質較差的蛋白質，腎臟病患吃太多會傷腎，若有包餡，磷及糖分也易超標，建議吃紅白小湯圓或客家鹹湯圓，控制血糖且享受過節氣氛；健康人則要注意甜湯、全穀雜糧類帶來的熱量。

多運動勿吃太多 多喝水控糖

有腎臟病家族史的吳苡璉重視日常習慣的養成，她分享，平時多運動能消耗熱量，並感受飽足感，勿因嘴饞吃太多，要多喝水，幫助新陳代謝，但久經熬煮的湯或雞精、蜆精等補品，熱量、鹽分、鉀、磷皆高，不適合腎臟病患飲用。

定期健檢追蹤 注意3項數值

此外，一天精製糖攝取不宜超過總熱量10%，若一天需攝取2000大卡，則僅能攝取精製糖200大卡，1克精製糖有4大卡，換算下來，一天精製糖攝取不宜超過50公克。吳苡璉說，精製糖最主要的攝取來源是飲料，現在超商、手搖飲料店的飲料在瓶身、菜單或官網幾乎都有營養標示，民眾購買前須詳細閱讀。

民眾可定期健檢追蹤腎臟健康，並注意肌酸酐、腎絲球過濾率、蛋白尿的數值是否合格，有肥胖、糖尿病、年老、高血壓、用藥、痛風、家族史、抽菸者8大高危險因子者更需注意。

但即使數值異常、患有腎臟病，仍會視病情嚴重程度分期別，未必需要洗腎，患者尚有機會透過服藥、改善生活習慣等方式延緩惡化。