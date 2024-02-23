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「微罪不記點」 王國材：可提高罰金

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導
不滿交通部「微罪不記點」規畫，行人零死亡推動聯盟等團體昨批評該政策縱容違規，犧牲用路人安全，交長王國材若扛不住壓力就該下台。記者林俊良／攝影
不滿交通部「微罪不記點」規畫，行人零死亡推動聯盟等團體昨批評該政策縱容違規，犧牲用路人安全，交長王國材若扛不住壓力就該下台。記者林俊良／攝影

交通部擬針對罰鍰一二○○元以下違規不記點，民眾檢舉也不記點，騎樓違停等則不開放檢舉，引發熱議。交通部長王國材表示，若有民意認為一二○○元以下違規仍有安全疑慮，可修法提高罰金；不過路權團體認為，記點與罰款各司其職，不可偏廢，且以罰金基準畫分，流於粗糙。

王國材日前拋出「微罪不記點」規畫，引發路權團體不滿。行人零死亡推動聯盟、台灣障礙者權益促進會等路權團體，昨召開記者會，批評該政策縱容違規，犧牲用路人安全，王國材若扛不住壓力就該下台；另也呼籲應規畫配套措施、應明定改善期程、應邀集各類路權團體共同討論。

王國材表示，以一二○○元以下交通違規罰金為基準，包括微罪不罰、微罪不開放檢舉，以及微罪不記點。若未來工程處理妥適，民眾也不易因環境所致違規，就會再調整。

他也提到，若認為一二○○元以下交通違規，有涉危害安全項目，未來可修法將罰金提高至一二○○元以上。

此外，為防堵酒駕累犯，交通部公告修正酒駕防制教育及酒癮實施管理辦法，三月起，酒駕累犯定義從三次以上，下修至兩次以上，即可吊銷駕照；重考駕照則須於前一年完成酒駕教育訓練，才可報考。

不過行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧強調，罰款能有效嚇阻駕駛違規行為、記點則能淘汰不良駕駛，兩者各有功能，不能偏廢，不能因提高罰款，就不記點，是否記點，不應以開罰金額一分為二，否則可能讓好不容易萌生的停讓行人文化，消失殆盡。

全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟則表示支持微罪不記點，並要求交通部督促地方政府，落實畫設臨停上下車位。

交通部長 王國材 記點

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