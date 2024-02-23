代謝性肝病高危群 每年腹超防肝癌

肝癌每年死亡人數超過八千人，經政府推動Ｂ肝疫苗接種、Ｃ肝普篩及治療計畫後，Ｂ、Ｃ肝導致的肝癌已逐漸獲得控制；但飲酒、精緻飲食所致的代謝性肝病，占肝癌致病原因一成以上，且近年比率不斷增長。專家表示，脂肪肝、糖尿病等代謝性肝病高危險群，應每年接受一次腹部超音波檢查，若國家財務許可應推動篩檢計畫。

台大醫院胃腸肝膽科臨床副教授蘇東弘說，肝癌成因Ｂ肝占六成、Ｃ肝占三成，另一成是代謝性肝病，包括脂肪肝合併糖尿病、三高等代謝因子，但因肝臟神經分布少，早期肝癌多無症狀，顯示肝病篩檢的重要性，必須藉篩檢找出患者，才能及早治療。

肝病防治學術基金會總執行長楊培銘說，脂肪肝、糖尿病等代謝性肝病高危險群，應每年進行一次腹部超音波檢查，若國家財務許可，樂見健保資源投入，但健保用於超音波檢測費用，每年超過十億元，若放寬超音波檢測對象，恐引起較大財務衝擊，衛福部須審慎評估，建議高危險群應自費篩檢。

「肝臟篩檢方式單純，以腹部超音波為主，但代謝性肝病患者因不符現行篩檢資格，多不會受檢。」蘇東弘指出，國家確實應提供代謝性肝病患者篩檢補助，而目前較清楚的對象是糖尿病患，其他風險因子患者則可評估肝纖維化指數後再受檢。

過去十餘年，晚期肝癌缺乏治療武器，患者須使用副作用較高的標靶藥物，衛福部健保署去年八月宣布將免疫治療合併標靶藥物療法列入晚期肝癌第一線用藥，替患者每年省下三百萬元藥費，但因採暫行性給付而設有二年時限，並限制未使用第一線治療者才能給付，楊培銘呼籲，未來應放寬相關限制，讓病友安心用藥。