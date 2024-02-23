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專業觀點／心臟節律器 新式有抗磁場保護

聯合報／ 諮詢╱振興醫院心臟血管內科主治醫師陳冠群 整理╱記者黃妙雲

「心律不整」會有胸悶、暈眩、昏厥等身體不適症狀，因此容易導致睡眠障礙。若屬於心跳太慢的心律不整，就必須裝置「心臟節律器」，以維持心臟正常平穩的跳動。

50至70歲心律不整患者的心臟節律器心跳頻率設定，是依據每個人狀況而設定，一般人的心跳頻率是每分鐘60至100下，因此心跳過慢年長患者的心跳經檢測可調升至60下、70下。

早期的心臟節律器的心跳設定是定速的，患者必須依賴心臟節律器維持平穩的心跳，不過，人會有休息、運動或活動的時刻，以致心跳的次數並不一定，因此新式的心臟節律器會因應身體活動狀況而適時調節心臟的跳動，不干擾原心跳的運作。

早期的心臟節律器無法做核磁共振檢查，會因磁場干擾到節律器的心跳運作；新式的心臟節律器有抗磁場的保護，因此在接受核磁共振檢查前，先進行節律器的感應器功能關閉或調高心跳的頻率，結束檢查後再打開感應器功能或回復心跳的運作。一般心臟節律器使用年限是10年左右，使用早期心臟節律器的患者可以更換新式的心臟節律器。

患者 睡眠 運動

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