空拍珍貴影像遭檢舉...南王部落不滿挨罰30萬元 民航局回應了

台東縣南王部落（Puyuma）前青年會長吳曜昌4年前使用空拍機拍攝卑南族聯合年祭，遭交通部民航局開罰30萬元。他不服提行政訴訟抗罰，台北高等行政法院今天開庭前，部落族人開記者會怒批民航局「行政怠惰，只會罰錢」。民航局晚間回應，依法施行，禁止施放有礙飛航安全公告在列，修法後即持續宣導，未來也會持續透過各種管道加強宣導。

南王部落指出，部落2020年1月28日在卑南文化公園舉辦聯合年祭活動，是歷經20年才輪到主辦權，為記錄珍貴影像，委由吳曜昌義務協助拍攝空拍畫面，一年後卻被民眾匿名檢舉，導致吳遭罰30萬元，吳是為部落服務，民航局要罰就罰部落，不要羅織罪名折磨無辜族人。

部落認為，民航局從未到部落說明禁航區範圍及規定，原住民族基本法2005年推動，但民航局罔顧原住民傳統領域空域權，霸道限制族人使用天空的權利，還設下法規陷阱害族人無辜受罰，要求民航局未獲得部落同意前，立即歸還原住民傳統空域。

民航局晚間指出，為維護飛航安全，《民用航空法》第34條修正條文於1998年1月施行，明訂航空站或飛行場四週的一定距離範圍內，禁止飼養飛鴿，或施放有礙飛航安全物體。

民航局表示，交通部會同國防部、內政部，於2001年10月公告禁止施放有礙飛航安全物體距離範圍，風箏、天燈、煙火、遙控飛機、氣球等可能影響飛航安全之物品，均在公告限制之列。

民航局表示，相關條文修正後，民航局即持續宣導，除不定期透過媒體宣導，民航局所屬各航空站，亦會協請地方縣市政府與鄉鎮市公所協助宣導，未來也會持續透過各種管道加強宣導。