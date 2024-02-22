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健保藥價調整品項創歷年新低 醫界樂見：降低民眾換藥衝擊

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
健保署公布最新藥價調整結果，共調整4568項，其中調降4551項、調升17項，整體調幅達2.8%。示意圖／Ingimage
健保署公布最新藥價調整結果，共調整4568項，其中調降4551項、調升17項，整體調幅達2.8%。示意圖／Ingimage

衛福部健保署公布最新藥價調整，調整品項達4568項，藥品影響金額為55.3億元。台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，今年藥價調整金額較少，品項也較少，樂見健保署聽到醫界跟藥界的聲音，減少民眾「換藥潮」。心臟學會秘書長王宗道表示，減低藥價的同時也應跟隨國際趨勢，讓更多應該被藥物保護的民眾可以適用。

此次健保署藥價調整，共調整4568項（調降4551項、調升17項），寫下健保「藥品費用分配比率目標制」（DET）試辦以來最少，藥品影響金額為55.3億元，而調幅最大三類別為心臟血管、神經系統、全身性抗感染劑用藥。

洪子仁說，目前不少藥品已被殺到地板價格，若再加上每年例行藥價調整，且近年醫療相關成本上揚，整體成本增加，不免面臨缺藥危機，但相較過去藥價調整動輒大砍80至100億元，今年僅減少55.3億元影響相對少，調整品項也是歷年最少，樂見健保署有正視醫界跟藥界的相關反應。

洪子仁說，此次調整品項較少，可以減少民眾換藥衝擊，保障民眾醫療品質。他強調，健保成本仍是要從源頭解決，總額預算必須足夠，才能夠讓藥品不會因為不敷成本而退出市場。

心血管疾病是我國第二大死因，此次更是備受衝擊的藥品類別之一。心臟學會秘書長王宗道表示，心血管疾病跟癌症等不一樣，心血管疾病透過藥物可以有效預防，不論是第一次發生或再發生。若是三高治療有效控制，可以降低心血管疾病五成以上的發生率。

王宗道說，以全民預防角度來看，如果心血管疾病藥費降低、減少財務負擔，讓藥物更廣泛地使用，對民眾仍有益處。然而，我國心血管相關用藥條件較為嚴格，應該跟國際接軌，讓更多需要藥物治療及保護的民眾可使用藥物。

醫改會執行長林雅惠則說，本次藥價調整除採用DET外，也利用「醫療科技再評估」（HTR）加以審視，希望健保署可以讓不具成本效益的藥品退場，將節省下來的經費作合理分配，期待健保藥費可以做更好的運用，符合各方期待。

健保署 衛福部

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