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檢舉達人踢鐵板？微罪擬不予檢舉 鄉民盤點驚「熱門項目掰了」

聯合新聞網／ 綜合報導
交通部長王國材表示，將以1200元以下交通違規罰金為基準，研議包括微罪不罰、微罪不開放檢舉，以及微罪不記點，圖為示意圖。記者侯永全／攝影
交通部長王國材表示，將以1200元以下交通違規罰金為基準，研議包括微罪不罰、微罪不開放檢舉，以及微罪不記點，圖為示意圖。記者侯永全／攝影

違規記點新制2023年上路後民怨四起，為在道安與各界意見之間取得平衡，交通部近日拋出「微罪不記點」，包括罰鍰1200元以下交通違規不記點，民眾檢舉也不記點，相關研議內容卻引起路權團體不滿，痛批交通部走回頭路。新聞一出，PTT有網友整理出未來恐被取消的檢舉項目，更直呼「熱門項目全部不能檢舉」，引起熱烈討論。

針對「微罪不記點」研議方向，交通部長王國材受訪表示，將以1200元以下交通違規罰金為基準，包括微罪不罰、微罪不開放檢舉，以及微罪不記點。他說，過去相關裁罰細節第12條也有相關規定，如超速10公里內不罰、酒駕0.02毫克內不罰，以及超重10%以內也不罰。

對此，PTT網友則依此基準彙整出可檢舉項目，包括汽車不禮讓行人、貨車物品掉落、國道車輛零件掉落、汽車駕駛人行駛中手持手機、逼車/蛇行/危險駕駛、闖紅燈直行左轉，及高速公路/快速公路現行可檢舉違規、平交道相關違規等；至於其他熱門檢舉項目，未來民眾有機會無法檢舉：

1. 方向燈不打（開罰新台幣1200元到3600元）

2. 逆向（開罰新台幣600元至1800元）

3. 機車不禮讓行人（開罰新台幣1200元）

4. 紅燈右轉（開罰新台幣600元至900元）

5. 未戴安全帽（開罰新台幣500元罰鍰）

6. 違停（幾乎所有項目，包括停在身心障礙停車格）（開罰新台幣600元至1200元）

7. 行駛人行道（開罰新台幣600元至1800元）

貼文一出，網友們紛紛留言，「耶耶耶我也要違規，紅綠燈88」、「太棒了，終於可以安心違規了」、「大違停時代」、「去巷口買麵不用戴安全帽啦，可以紅燈右轉」；不過也有人持不同意見，「不重要吧，誰會整天在那邊檢舉」、「這幾年檢舉達人一堆，交通有比較好嗎？」、「違規仔白目沒錯，紅單這種東西本該執法人員來開，這才是正常」。

PTT 交通違規 交通部長 王國材

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