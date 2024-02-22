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影／18米金龍舞動穿梭桃機 元宵節活動吸外國旅客目光

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
采盟免稅店舉辦「元宵接龍 舞春風」活動，邀請國立體育大學舞龍隊至桃機管制區內表演。記者黃仲明／攝影
采盟免稅店舉辦「元宵接龍 舞春風」活動，邀請國立體育大學舞龍隊至桃機管制區內表演。記者黃仲明／攝影

後天就是農曆正月十五元宵節，采盟免稅店舉辦「元宵接龍 舞春風」活動，邀請國立體育大學舞龍隊至桃園國際機場二航廈出境管制區內表演，同時贈送旅客限量「小龍包」可愛造型燈籠增添元宵趣味，讓旅客在機場也能感受華人年節熱鬧的氛圍。

采盟免稅店表示，為了讓旅客感受到不一樣的過節氣氛，特別邀請國立體育大學舞龍隊14位師生到桃機快閃演出，9位男同學不斷揮舞著全長18公尺、重達16公斤的巨龍，演繹龍騰天下、飛龍登天的風采，吸引不少外國旅客錄影、拍照。

除了讓旅客感受年節氣氛，也安排巨龍穿梭於二航廈采盟免稅商店及登機長廊間，並逐一到各櫃位賀年帶來好彩頭，祝願大家龍年都能春風得意、業績滿滿，店員也送上紅包慰勞辛苦的演出人員。

采盟免稅店指出，國立體育大學舞龍隊曾在苗栗火旁龍踩街活動、全國大專院校運動會開幕式及各大燈會演出，還曾經在馬來西亞世界舞龍舞獅錦標賽、亞洲舞龍舞獅錦標賽及桃園國際龍獅邀請賽等國內外多項賽事中奪下冠軍，實力非常堅強。

此外，活動現場也隨機贈送今年采盟免稅店贊助觀光署台灣燈會的「小龍包」燈籠，讓旅客提燈籠參與接龍及人龍遊行活動增添樂趣，象徵承接喜氣，讓好運綿延一整年。

國立體育大學舞龍隊9位男同學不斷揮舞著巨龍，穿梭於二航廈采盟免稅商店及登機長廊間。記者黃仲明／攝影
國立體育大學舞龍隊9位男同學不斷揮舞著巨龍，穿梭於二航廈采盟免稅商店及登機長廊間。記者黃仲明／攝影
國立體育大學舞龍隊不斷揮舞著巨龍，讓旅客在機場也能感受華人年節熱鬧的氛圍。記者黃仲明／攝影
國立體育大學舞龍隊不斷揮舞著巨龍，讓旅客在機場也能感受華人年節熱鬧的氛圍。記者黃仲明／攝影
國立體育大學舞龍隊演繹龍騰天下、飛龍登天的風采。記者黃仲明／攝影
國立體育大學舞龍隊演繹龍騰天下、飛龍登天的風采。記者黃仲明／攝影
舞龍吸引不少外國旅客錄影、拍照。記者黃仲明／攝影
舞龍吸引不少外國旅客錄影、拍照。記者黃仲明／攝影
采盟免稅店舉辦「元宵接龍 舞春風」活動，於桃機管制區內表演舞龍，吸引不少旅客錄影、拍照。記者黃仲明／攝影
采盟免稅店舉辦「元宵接龍 舞春風」活動，於桃機管制區內表演舞龍，吸引不少旅客錄影、拍照。記者黃仲明／攝影
巨龍穿梭於桃機二航廈管制區內，並逐一到各櫃位賀年帶來好彩頭，店員也送上紅包慰勞辛苦的演出人員。記者黃仲明／攝影
巨龍穿梭於桃機二航廈管制區內，並逐一到各櫃位賀年帶來好彩頭，店員也送上紅包慰勞辛苦的演出人員。記者黃仲明／攝影

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