台灣世界展望會報告 投入1元資助國內童「創造13.4倍效益」

台灣世界展望會今年成立60周年，將舉辦「展望．更好的世界」足跡展、論壇等系列活動，今也首度發表SROI社會影響力調查報告。報告指出，展望會國內「兒童資助計畫」投入1塊錢，能為孩子及其家庭創造13.4塊的社會影響力效益。

台灣世界展望會董事長丁廣欽表示，展望會走過資源匱乏的年代，帶著海外援助走過一個個鄉鎮，隨著經濟好轉，台灣從1985年從受助國轉至資助國，如住在彰化的洪女士，曾是展望會受助童，人生第一件洋裝是國外資助者買給她的，但隨著有經濟能力，洪女士開啟愛的循環，成為資助者至今已經27年。

台灣世界展望會會長李紹齡指出，台灣世界展望會多年來走進51個國家、175個社區、陪伴40萬個孩子自立成人，走出去，也沒有忘記國內，至今台灣每8.2名生活在貧窮線下的孩子，就有1名是台灣世界展望會照顧的孩子，40年來陪伴逾15萬名兒童，讓脆弱的生命從被幫助的角色蛻變成幫助人的一道光。

展望會自2023年與資誠永續發展服務公司合作，針對2萬6950名展望會長期關懷的國內兒少及1萬4932名主要照顧者進行國內兒童資助計畫的社會投資報酬率評估，將服務帶來的正面影響量化，計算出扶助金等經濟支持以外的服務，實際對弱勢兒少及其家庭帶來的「價值」。

評估報告指出，國內兒童資助計畫每透過服務方案投入1塊錢，能為孩子及其家庭創造13.4倍的社會影響力效益，而這些非經濟支持性的社工專業服務，約能帶給每一戶家庭與兒童超過5萬元的影響價值感受。其中，最高影響力為「增進回饋互助的心」，約7成家庭、8成的資助童在展望會幫助下萌生感恩互助的想法，期待未來也能透過一己之力幫助他人。

今天記者會上，曾是展望會受助童的施亞瑟，如今在展望會擔任社工。亞瑟說，從小就由媽媽獨立撫養他與妹妹，展望會除了資源協助，在他成長過程給予的最大禮物是陪伴，他自己當社工這3年，常不斷自問社工真能幫助到孩子嗎？直到最近有服務過的孩子畢業，私訊向他分享已經找到工作，打算定期捐助展望會，才讓亞瑟認知到，社工角色乍看很小，但拉長時間看，能為孩子帶來很大改變。

另一名自立青年宜祐則分享，隔代教養家庭長大的他，一路受到許多公益團體幫助，但展望會與他連結最深，因為展望會不只給資源，也帶著他認識、了解自己，找尋人生目標與方向，而他從資助童轉為資助人，是因為展望會的付出，生命影響生命，帶來了善的循環。