快訊

曬國小兄妹檔「魔鬼行程」僅睡6小時惹議 補習班今喊告：守護孩子未來

濕冷過元宵！明起低溫13度冷到周日 冷氣團接力「最冷時間點」曝光

亞洲盃資格賽／劉錚4三分彈 中華隊上半場僅1分落後強敵紐西蘭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃機持悠遊卡「免費進出3捷運站」 網友全不知樂喊好消息

聯合新聞網／ 綜合報導
桃園捷運公司宣傳「桃園機場讓你免費搭捷運」，可憑電子票證在A12、A13、A14a站3站之間免費搭乘機捷進出。聯合報系資料照片／記者曾增勳攝影
桃園捷運公司宣傳「桃園機場讓你免費搭捷運」，可憑電子票證在A12、A13、A14a站3站之間免費搭乘機捷進出。聯合報系資料照片／記者曾增勳攝影

台灣大眾運輸方便，成為許多人通勤的選擇。而近日一個時常分享旅遊的臉書粉專透露，在桃園機場內竟然可以免費搭捷運，只要憑悠遊卡等票證就能免費進出其中三站。消息一出，網友們紛紛直呼「很多人不知道」、「原來可以這樣」。

臉書粉專「奶茶團長/走走停停，教學旅行，旅行教學」19日分享一張桃園機捷的公告，照片顯示在桃園機場內可以免費搭乘捷運，只要憑合作電子票證（悠遊卡、一卡通、桃園市市民卡、icash 2.0），以及信用卡，就能免費進出A12、A13、A14三個捷運站。粉專經營者坦言，自己因為很少待在台灣，所以不知道這項優惠，但是常搭飛機或住在桃園機場飯店的人可能早就習以為常。

2017年桃園捷運公司就有宣傳「桃園機場讓你免費搭捷運」，可憑電子票證在A12、A13、A14a站3站之間免費搭乘機捷進出。（圖／桃捷公司提供）
2017年桃園捷運公司就有宣傳「桃園機場讓你免費搭捷運」，可憑電子票證在A12、A13、A14a站3站之間免費搭乘機捷進出。（圖／桃捷公司提供）

消息曝光後，許多網友們表示長知識了，「原來可以這樣」、「相信我，很多人不知道」、「真的是好消息欸，想去二航吃飯的話搭捷運比較方便的感覺」、「對於在機場飯店站工作的人，多了一個中午去覓食的免費交通工具」、「之前都是在小港飛，我也是最近從桃園飛才知道」。另外有人詢問「真的不知道，怎麼用呢？」粉專則回應，直接刷悠遊卡或信用卡，裡面餘額不會被扣款。

也有些網友稱讚這項服務，並比較國外的差異，「比起日本羽田機場還要憑當日轉機登機證換航廈接駁車票，桃園機場對旅客是真的還蠻友善的，如果不是當天的機票，就只能夠利用免費的接駁公車了」、「美國一堆主要機場就是沒有電車通連各航廈，只能拉著行李走走走，走到到天荒地老」、「歐洲國家很多都收費吧，然後機場接駁到市區貴得要死」。

捷運 桃園機場

延伸閱讀

日本人行道「1設置」安全又可阻違停 他嘆台灣全拆光

日本自由行滿肚火！旅伴白目學櫻花妹喊「卡哇伊」 她曝母湯4雷點

病患等3小時還領不到藥…藥局「3步驟」揭便民服務：不在醫院領也行

Joeman東京買房「爆賠150萬」！影片認衝動消費：就為那一根

相關新聞

濕冷過元宵！明起低溫13度冷到周日 冷氣團接力「最冷時間點」曝光

金馬濃霧籠罩，影響交通起降。中央氣象署指出，明天起東北季風來襲，終結「霧擾模式」，但也相伴過元宵，至周日期間，北東轉濕冷...

酒駕累犯定義下修！2次以上即可吊駕照 3月1日起須做酒癮治療

防堵酒駕累犯，交通部公告修正《酒駕防制教育及酒癮實施管理辦法》條文，3月起，酒駕累犯定義從3次以上，下修至2次以上，即可...

最新健保藥價砍55.3億元 這款癌症藥物降幅達35%最多

衛福部健保署今公布最新藥價調整，檢討藥品共達1萬4000項，其中調降品項為4551項、調升17項，不調整9500項。健保...

「被白嫖還要說對不起」 婦產科醫收1星負評 曝團隊接生鬼故事

婦產科醫師蘇怡寧近來因為「團隊接生制度」收1星負評，在臉書娓娓道來「接生鬼故事」，還說這比遇到鬼還可怕，因為「被白嫖還要說對不起」…

她旅遊陰道腫脹 長出「這」東西寸步難行 遭日急診拒收

一名女網友於Dcard分享，日前赴日旅遊時，陰道突然嚴重腫脹，會陰部疑似長出一顆巨大的痘痘，疼痛指數破表，當晚她在旅遊下...

誤用鄭運鵬生髮洗髮精 德德髮量「蓬」到需剪髮？台大醫：假象

民進黨前立委鄭運鵬兒子「德德」，因外型帥氣，選舉期間曝光後引發網友熱議。他日前在IG發布限時動態，表示自己誤用父親的生髮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。