桃機持悠遊卡「免費進出3捷運站」 網友全不知樂喊好消息

台灣大眾運輸方便，成為許多人通勤的選擇。而近日一個時常分享旅遊的臉書粉專透露，在桃園機場內竟然可以免費搭捷運，只要憑悠遊卡等票證就能免費進出其中三站。消息一出，網友們紛紛直呼「很多人不知道」、「原來可以這樣」。

臉書粉專「奶茶團長/走走停停，教學旅行，旅行教學」19日分享一張桃園機捷的公告，照片顯示在桃園機場內可以免費搭乘捷運，只要憑合作電子票證（悠遊卡、一卡通、桃園市市民卡、icash 2.0），以及信用卡，就能免費進出A12、A13、A14三個捷運站。粉專經營者坦言，自己因為很少待在台灣，所以不知道這項優惠，但是常搭飛機或住在桃園機場飯店的人可能早就習以為常。

2017年桃園捷運公司就有宣傳「桃園機場讓你免費搭捷運」，可憑電子票證在A12、A13、A14a站3站之間免費搭乘機捷進出。（圖／桃捷公司提供）

消息曝光後，許多網友們表示長知識了，「原來可以這樣」、「相信我，很多人不知道」、「真的是好消息欸，想去二航吃飯的話搭捷運比較方便的感覺」、「對於在機場飯店站工作的人，多了一個中午去覓食的免費交通工具」、「之前都是在小港飛，我也是最近從桃園飛才知道」。另外有人詢問「真的不知道，怎麼用呢？」粉專則回應，直接刷悠遊卡或信用卡，裡面餘額不會被扣款。

也有些網友稱讚這項服務，並比較國外的差異，「比起日本羽田機場還要憑當日轉機登機證換航廈接駁車票，桃園機場對旅客是真的還蠻友善的，如果不是當天的機票，就只能夠利用免費的接駁公車了」、「美國一堆主要機場就是沒有電車通連各航廈，只能拉著行李走走走，走到到天荒地老」、「歐洲國家很多都收費吧，然後機場接駁到市區貴得要死」。