蝦味先也中招！「蘇丹紅」辣椒粉流竄全台 陳其邁1句話神回登熱搜

image source：萊爾富提供

文／陳宣懿

具致癌風險的非法著色劑「蘇丹紅」全台流竄，連蝦味先香辣口味也中招。出產蝦味先的「裕榮食品公司」今（21）日發出4點聲明，除了向消費者致歉外，對於消費者所受損害，即日起至3月31日可進行退換貨。裕榮食品也強調，在此事件，他們也是受害者，目前一切遵照衛生單位指示配合調查。

蘇丹色素3號俗稱「蘇丹紅」，具潛在致癌性，非台灣准用的著色劑，且為環境部化學物質管理署公告的毒性化學物質。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/02/18~2024/02/20）統計調查，「蘇丹紅」近三天累積約7千筆聲量，探索概念出現「蝦味先香辣口味、陳其邁、食安是科學問題」等議題。高雄衛生局驗出蝦味先香辣口味含有致癌物「蘇丹紅」，通知各大通路廠商下架。此外，近日因有高雄廠商所產辣椒粉驗出治癌物「蘇丹紅」，台北市長蔣萬安點名高雄市長陳其邁應到立法院備詢，陳其邁受訪表示，進口商設在新北市，強調食安是科學問題，應把來源調查清楚，其他就按照法律規定。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

蘇丹紅色素為工業用染料 台灣鹹鴨蛋曾檢出蘇丹紅4號

根據「SGS 台灣檢驗科技股份有限公司」指出，蘇丹紅色素為工業用染料，常見蘇丹紅色素有蘇丹紅1號、2號、3號、4號等，不得添加於食品中，但過去台灣就曾發生鹹鴨蛋中蛋黃檢出蘇丹紅4號，國際間辛香料產品也常發生檢出蘇丹紅色素的食品安全事件。

除了蓄意添加事件，因蘇丹紅是工業用染料，若不當使用接觸材料也可能造成間接汙染，香港食安中心曾於2017年12月發生散裝白菜乾樣本中檢出微量蘇丹紅色素事件，該中心懷疑，白菜乾樣本中的微量染料可能來自綑綁於白菜上的紅色尼龍繩。

「蘇丹紅」事件時間軸

2月7日

新竹縣政府衛生局接獲雲林縣衛生局緊急通知，濟生股份有限公司斗六廠製售的「家用四合一調味料組合-細粉紅辣椒」產品，檢驗出18ppb的工業用蘇丹色素3號（俗稱蘇丹紅），違反食品安全衛生管理法規定。新竹縣衛生局接獲通知，立即統計違規產品，總計共下架253瓶。

2月16日

高雄市衛生局接獲新北市公文通知，有25公斤蘇丹紅原料流入高雄「瑪爾氏國際貿易有限公司」，其中有11.42公斤已製成19項香料產品，總計187.18公斤，除了廠內留有庫存外，其餘已上架販售，衛生局深夜緊急通知下游16家業者下架回收，也呼籲曾購買產品的消費者，持發票向原購買商退換貨。

2月18日

高雄「瑪爾氏公司」製成19項產品，有145.36公斤製成品流向全台7個縣市，其中新北市有多達56公斤，新北衛生局追查一共流向3家下游攤商，包含鹹水雞攤、醃肉串攤以及公司行號，加總起來已經使用28公斤。

2月19日

高雄衛生局19日接獲雲林縣衛生局公文通知，濟生股份有限公司斗六廠出品辣椒粉檢出「蘇丹紅」，這批產品共計1737公斤，其中有8公斤流入高雄市。經稽查發現這批不合格辣椒粉，已於2024年1月至2月初製成「蝦味先香辣口味」產品，現場已無這批不合格原料，高雄衛生局要求業者通知全通路下架產品。

2月20日

食藥署20日宣布，針對中國輸台辣椒粉不合格的21家出口商及製造廠，即起暫停受理輸入查驗3個月。

超商通路萊爾富對於「蝦味先-香辣80G」請各門市即日起進行預防性下架，並於即日起至3/5期間，提供消費者可憑2024/1/1後購買之發票憑證到原購買門市進行退費，門市人員會列印「蝦味先－香辣80G退費登記表」給予消費者填寫並簽名，完成後依購買金額退還消費者；若無法提供購買發票證明的消費者，則可撥打裕榮食品客服電話0800-731-731，直接向廠商辦理後續商品退費事宜。

2月21日

裕榮食品公司21日發出4點聲明，除了向消費者致歉外，對於消費者所受損害，即日起至3月31日可進行退換貨。裕榮食品也強調，在此事件，他們也是受害者，目前一切遵照衛生單位指示配合調查。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年02月18日至2024年02月20日。