台安醫院訪澳洲馬特醫院 深化醫療交流

台澳深化醫療合作，台安醫院與澳洲昆士蘭州馬特醫院2023年11月簽署醫療合作備忘錄後，台安醫院院長黃暉庭近日率團訪澳與馬特醫院交流，分享台灣醫療經驗與技術。

台安醫院2021年與澳洲昆士蘭州（Queensland）馬特（Mater Hospital）醫院締結為姐妹機構，2021年簽署雙邊醫療合作備忘錄（MOU）。

台安醫院院長黃暉庭於2月18日至22日率團訪問澳洲，與馬特醫院進行醫療合作交流。

駐布里斯本辦事處范厚祿處長夫婦設宴歡迎，當地政要、僑領、當地德高望重的昆州天主教修女安吉拉（Mary Angela）、馬特（Mater）醫院集團及基金會團隊、YFG集團總經理傅裕峰以及僑教中心歐陽群主任等賓客齊聚，討論未來台灣與昆士蘭州雙方醫療合作。

台安醫院院長黃暉庭指出，藉由台安及Mater兩醫院的醫療合作，台安醫院可以分享台灣醫療經驗與技術，不僅促進雙邊關係發展，也能貢獻國際社會，極具意義。

范厚祿表示，昆士蘭台僑近30年來贊助Mater醫院提升醫療設備，對當地醫療照護，貢獻卓著，台安醫院及馬特（Mater）醫院近年來陸續簽署姐妹醫院及合作備忘錄，締造台、昆醫療合作之重要里程碑。

范厚祿指出，台灣多年來被排除在世界衛生組織（WHO）之外，獲美國及澳洲等理念相近國家為台灣發聲，台灣優質的醫療照護能力，當能夠嘉惠更多大眾，「Taiwan can help」，期許台安及Mater兩院醫療合作及交流，樹立典範，深化雙邊關係。