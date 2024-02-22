蘭花界兩大盛事同時在台南綻放！ 邀民白天賞花晚上賞燈

全球蘭花年度兩大盛事「台灣國際蘭展」、「世界蘭展」首度同時在台南登場，2月24日到3月10日，在後壁區農業科技園區管理中心蘭花園區與大台南會展中心登場，台南市長黃偉哲邀請大家白天賞蘭花、晚上賞燈花。

台南市政府今辦「第20屆台灣國際蘭展暨第23屆世界蘭展」記者會，會展中心大廳更有62國國旗蘭花牆，格外吸睛。市長黃偉哲表示，今年不僅是台灣國際蘭展滿20周年的重要里程碑，更與有「蘭花界奧林匹克」美譽的世界蘭展共同舉辦，成為台灣歷史上的首度創舉。

台灣蘭花產銷發展協會指出，世界蘭展每三年巡迴各國產出僅能由民間團體爭取，協會成功拿下主辦權，今年共有62國參與世界蘭展。兩大盛事聯展以「婆娑之蘭 舞動世界」為主，展區設計上，後壁蘭花園區的5館以主題景觀、生活應用、數位互動、現場販售及百億訂單；大台南會展中心6區則以原生蘭特展、爭奇鬥艷、擴大參與、跨界合作、百場會議及異業結合等元素。

蘭協表示，此次特別的為原生蘭特展，台灣原生蘭有470種，這次世界蘭展展出超過100種，強調保育的用心。而更為了兩大蘭花盛事推出套票制，民眾到任一展區購票，加價購即可兩展區聯通，很划算。