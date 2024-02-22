快訊

比黃大米慘？遊歐團旅客繳21萬爆飯店漏水發霉 加利利回應了

17歲少年爆遭3員警勒脖「電擊刑求」 桃園分局長自請處分、所長調職

啦啦隊「最強外掛」秀小蠻腰大跳扭臀舞 網：都在看下半身

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘭花界兩大盛事同時在台南綻放！ 邀民白天賞花晚上賞燈

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
第23屆世界蘭展本周六在大台南會展中心登場，為期16天。目前會展正進行最後策展布置，可見處處蘭花美景。記者李文德／攝影
第23屆世界蘭展本周六在大台南會展中心登場，為期16天。目前會展正進行最後策展布置，可見處處蘭花美景。記者李文德／攝影

全球蘭花年度兩大盛事「台灣國際蘭展」、「世界蘭展」首度同時在台南登場，2月24日到3月10日，在後壁區農業科技園區管理中心蘭花園區與大台南會展中心登場，台南市長黃偉哲邀請大家白天賞蘭花、晚上賞燈花。

台南市政府今辦「第20屆台灣國際蘭展暨第23屆世界蘭展」記者會，會展中心大廳更有62國國旗蘭花牆，格外吸睛。市長黃偉哲表示，今年不僅是台灣國際蘭展滿20周年的重要里程碑，更與有「蘭花界奧林匹克」美譽的世界蘭展共同舉辦，成為台灣歷史上的首度創舉。

台灣蘭花產銷發展協會指出，世界蘭展每三年巡迴各國產出僅能由民間團體爭取，協會成功拿下主辦權，今年共有62國參與世界蘭展。兩大盛事聯展以「婆娑之蘭 舞動世界」為主，展區設計上，後壁蘭花園區的5館以主題景觀、生活應用、數位互動、現場販售及百億訂單；大台南會展中心6區則以原生蘭特展、爭奇鬥艷、擴大參與、跨界合作、百場會議及異業結合等元素。

蘭協表示，此次特別的為原生蘭特展，台灣原生蘭有470種，這次世界蘭展展出超過100種，強調保育的用心。而更為了兩大蘭花盛事推出套票制，民眾到任一展區購票，加價購即可兩展區聯通，很划算。

由於大台南會展中心的世界蘭展與台灣燈會高鐵燈區展期重疊，市長黃偉哲說，兩個地點相當近白天蘭花晚上燈會，所以交通管制上可是全天性的，因此市府交通局、警察局已盡全力協調，出動相當多人力維持秩序與交通動線，更有許多志工能夠一一回答旅客的疑問，已做好準備。黃偉哲再強調「這件事情沒有最好只有更好」，唯有不斷優化改善才能把此情形顧好。

台南市政府今辦「第20屆台灣國際蘭展暨第23屆世界蘭展」記者會，廣邀全國民眾一同白天賞花、晚上賞燈。記者李文德／攝影
台南市政府今辦「第20屆台灣國際蘭展暨第23屆世界蘭展」記者會，廣邀全國民眾一同白天賞花、晚上賞燈。記者李文德／攝影
台南市府辦「第20屆台灣國際蘭展暨第23屆世界蘭展」記者會，會展中心大廳有62國國旗蘭花牆，格外吸睛。記者李文德／攝影
台南市府辦「第20屆台灣國際蘭展暨第23屆世界蘭展」記者會，會展中心大廳有62國國旗蘭花牆，格外吸睛。記者李文德／攝影
台南世界蘭展有「原生蘭特展」，將台灣470種原生蘭一次展出超過百種，藉此強調保育用心。記者李文德／攝影
台南世界蘭展有「原生蘭特展」，將台灣470種原生蘭一次展出超過百種，藉此強調保育用心。記者李文德／攝影

台灣燈會 黃偉哲

延伸閱讀

黃偉哲偕日本女星開箱全國首輛「台灣燈會自駕車」

台灣暨世界蘭展2月24日台南登場 蘭花國旗牆吸睛

影／騎鐵馬搭五分車 糖鐵國家綠道台南段今啟用

缺乏公德心？民眾擅闖台灣燈會 黃偉哲拜託：不要提前來

相關新聞

她旅遊陰道腫脹 長出「這」東西寸步難行 遭日急診拒收

一名女網友於Dcard分享，日前赴日旅遊時，陰道突然嚴重腫脹，會陰部疑似長出一顆巨大的痘痘，疼痛指數破表，當晚她在旅遊下...

司馬庫斯賞櫻團食物中毒10人出院 仍有1人狂拉住院觀察

從台中自帶餐盒前往新竹司馬庫斯賞櫻的旅行團昨天出現全團13人食物中毒症狀，其中11人被送醫救治，新竹縣府衛生局表示，已採...

最強女鬼登台灣燈會 他曝創作緣由、過程不斷擲筊請示

2024台灣燈會展出的大專社會組佳作花燈「台灣奇案-陳守娘」，取材自台灣最強女鬼。創作者先泰工藝社周師傅也是在台北燈節推...

逾3成未滿2歲幼童都在用3C 專家:恐過度消耗遠視儲備量

台灣國人近視情況普遍，隨著科技進步，兒童接觸3C產品的頻率也愈來愈高。專家指出，台灣未滿2歲孩童使用3C產品比率高達37...

高雄輕軌26日起收費 逾2小時、隔日補刷都加價

高雄環狀輕軌元旦起試營運，讓民眾免費搭乘，人潮踴躍。26日起輕軌將開始收費，採里程單趟收費20元至35元，電子票證享85...

病患等3小時還領不到藥…藥局「3步驟」揭便民服務：不在醫院領也行

台北馬偕醫院19日夜診時，因值班藥師僅有一人，導致藥單無法完全消化，院方於是緊急告知現場民眾「3天內再來領藥」，引起許多患者不滿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。