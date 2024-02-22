台4成民眾脂肪肝 恐致代謝性肝病、肝癌 醫曝改善方式

肝癌雖在去年衛福部最新公布的癌症登記報告中，被肺癌超車，從第一大癌症死因掉為第二大死因，但每年死亡人數仍超過8千人。醫師表示，肝癌防治仍有極大努力空間，因早期症狀不明顯，高危險族群定期追蹤檢查是早期發現的關鍵，全台高達4成民眾具脂肪肝，若同時有代謝相關因子，演變為代謝性肝病、引發肝癌的機率並不低，建議民眾改變生活習慣，減重就能遠離脂肪肝。

肝病防治學術基金會總執行長楊培銘表示，民眾聞癌色變，肝癌患者發現時已是晚期的比率高達2成，且每年死亡人數仍多，若能在第〇期、第一期就發現罹癌患者加以治療，才有助改善預後，呼籲民眾勤於篩檢、追蹤，不要諱疾忌醫。

一位60歲患者，於年輕時經兵役體檢發現罹患B型肝炎，且過去10年持續出現糖尿病、高血脂及冠狀動脈心臟病等狀況，但一度中斷回診，直至去年10月經血液檢查，發現胎兒蛋白數值異常上升，並發現肝臟左葉有一顆7公分腫瘤。

患者主治醫師、台大醫院胃腸肝膽科臨床副教授蘇東弘表示，該患者3年多前即發現肝臟結節，遇新冠疫情未穩定回診篩檢，才延誤導致腫瘤擴大，建議肝癌高危險群應定期追蹤檢查，且除符合健保超音波檢查資格的病毒性肝炎患者，代謝性肝病患者也應加強篩檢，避免延誤治療時機。

因B、C型肝癌隨國家政策逐漸消失，代謝性肝病占肝癌致病原因比率逐漸增加，脂肪肝即是一大危險因子。蘇東弘表示，全台民眾約3至4成具有脂肪肝，其中6至7成有代謝相關因子，如糖尿病、三高等，罹患代謝性肝病機率增加；約3成脂肪肝患者不具代謝因子，這群患者罹病原因不明，目前認為與基因有關，但此類患者罹患肝癌風險較低。

要改善脂肪肝，關鍵作法是減重。蘇東弘表示，根據研究，患者若減下體重的5%至10%，即可改善脂肪肝狀況；部分脂肪肝患者是非肥胖型患者，雖不必減重，但增加運動量也能改善代謝問題。另，近期已有脂肪肝藥物進入第二、第三期臨床試驗，可改善患者肝臟發炎情況，同時幫助減重。

蘇東弘指出，脂肪肝患者若經肝功能檢測，發現肝臟出現發炎情況，即屬「脂肪肝炎」患者，且容易演變為肝臟纖維化，甚至進入肝硬化、肝癌三部曲。呼籲民眾藉腹部超音波檢查，及早發現肝臟病變進行治療，避免肝病惡化。