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代謝性肝病威脅已開始 醫建議3對象肝癌篩檢

中央社／ 台北22日電

肝病是台灣國病，近年病毒肝炎控制有成，但飲食精緻化，脂肪肝、酒精性肝病人數逐年竄升，醫師警告代謝性肝病對台灣威脅已開始，膽固醇高、肥胖、糖尿病民眾應定期肝癌篩檢。

台灣年輕病友協會今天舉行晚期肝癌治療經驗分享會，從提升晚期肝癌存活率到癌症治療新時代，加強呼籲肝癌高風險族群須定期追蹤、提高篩檢率。台大醫院內科部主治醫師蘇東弘提醒，肝癌早期通常無明顯症狀，強調定期篩檢和追蹤的重要性。

蘇東弘說，肝癌危險性並非僅來自B型、C型肝炎演變，代謝性肝病患者依舊有肝硬化及肝癌風險。台灣肝癌個案中，約10至20%是脂肪肝、酒精性肝病患者，「非B非C肝癌正在逐年增加」。據統計，台灣約有3至4成民眾有脂肪肝問題，脂肪肝更不是胖子專利，即身材纖細也可能。

蘇東弘表示，現代人不良生活方式，如高糖高脂飲食、缺乏運動等，高達7成脂肪肝有代謝問題，脂肪在肝臟內積聚，導致發炎、肝細胞受損，最終發展成為肝硬化和肝癌。脂肪肝民眾只要減少5至10%體重，就能明顯改善，同時呼籲肥胖、高血壓、高膽固醇、糖尿病定期肝癌篩檢。

肝癌長期位居台灣10大癌症死因第2位，過去中晚期患者治療不易，存活率低，健保署去年8月宣布將免疫合併抗血管新生標靶藥物治療納入健保給付，可提升晚期肝癌患者的存活率。在符合健保給付條件之下，每名病友每年能省下高達新台幣300萬元藥費。

林口長庚醫院胃腸肝膽科主治醫師林錫銘提出，如今中晚期肝癌治療應以「痊癒」為目標努力；衛福部健保署長石崇良說，過去第4期等於末期，僅能進入安寧療護，但新藥改變癌症治療，患者存活期更明顯拉長，彷彿將期別倒轉，就能介入性治療，但民眾「可能需要多一點銀兩」。

健保署 肝癌 脂肪肝

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