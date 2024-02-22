她旅遊陰道腫脹 長出「這」東西寸步難行 遭日急診拒收

一名女網友於Dcard分享，日前赴日旅遊時，陰道突然嚴重腫脹，會陰部疑似長出一顆巨大的痘痘，疼痛指數破表，當晚她在旅遊下榻處附近，找尋一家醫院急診就醫，卻被急診警衛攔下，解釋急診僅處理緊急婦科疾病，被退貨後，她說自己下面又腫又痛，一路哭著返回旅館，隔天找到台灣醫師在日本開設的診所，才緊急抽出膿液，讓她返台就醫，她說，經過這趟在日本求診經驗，才發現台灣醫療有多好。

女網友指出她得到的疾病叫做「巴氏腺囊腫」，痛到走路困難、坐立難安，赴日第四天當晚決定在日本就醫，花了1萬多日圓搭乘計程車，找到距離最近的醫院，原以為可以治療，但該醫院的急診警衛卻告知她，急診僅處理緊急狀態的疾病，拒絕她就醫，當晚已經深夜，她哭著返回旅館，男友安慰她隔天再找醫院，找到一位台灣醫師在日本開的診所，協助她抽取膿瘍。

她在沒有打麻藥的情況下，台灣醫師將針戳進她的左側陰唇，醫師調整各種角度幫她抽取濃液，她痛到眼淚用噴的，形容那種痛就像是用力擠一顆，長在會陰部的巨大發炎痘痘。台灣醫師協助處理完後，她當晚就搭飛機返台，並直奔急診，抵達急診時，警衛請她等一下，她以為在台灣也會被退貨，但警衛卻是幫她準備輪椅，推她進急診，急診醫師也馬上協助她動造袋手術。

她感嘆，旅遊期間生病，於日本急診碰壁，才發現台灣醫療有多好，希望大家珍惜台灣的醫療，她也感謝台灣的醫護人員，希望日後醫護人員的薪資或福利可以與付出成正比。

不過，網友們對於女網友直奔急診批評「濫用資源」。開業婦產科診所院長劉偉民說，巴氏腺囊腫感染後形成巴氏腺膿瘍，疼痛指數確實非常高，雖然不是急到致命的疾病，但嚴重疼痛也符合急診就醫的條件，過去曾有過調查，急性疼痛是國內急診最常見的原因，不過急診內仍有檢傷分類，危及性命的疾病仍會最優先處理。

劉偉民表示，巴氏腺位置在陰道入口的兩側，其作用是分泌黏液，特別是在性行為時幫助潤滑，巴氏腺囊腫的病因即為巴氏腺口堵塞，難以分泌出黏液導致腫脹，造成阻塞的原因，通常都是衛生習慣不佳，他說「我都將她稱為不洗澡女人會得的病」，性行為過後如果沒有馬上清理會陰部，都會增加發生巴氏腺囊腫的機率。

一般巴氏腺囊腫如果沒有合併，通常不會感到疼痛，當感受到疼痛時，通常被金黃色葡萄球菌感染形成「巴氏腺膿瘍」。劉偉民說，如果囊腫已形成膿瘍，疼痛指數將非常高，他曾收治過一名巴氏腺膿瘍的患者，右側會陰部腫成像一顆籃球，直徑超過20公分，不只不能走路只能趴著。

劉偉民表示，治療巴氏腺膿瘍僅能透過手術，需要進行造袋手術，切開1到2公分的傷口，將膿瘍排出，但不能將傷口縫合，一旦縫合就會再復發，因此膿瘍排出後，會在會陰部旁使用羊腸線做一個造口袋，讓傷口慢慢恢復。避免巴氏腺膿瘍再次復發，則是要注意會陰部清潔，避免巴氏腺再次阻塞。