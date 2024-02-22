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高雄輕軌26日起收費 逾2小時、隔日補刷都加價

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄輕軌26日起收費，採里程單趟收費20元至35元，電子票證享85折優惠。圖／高雄市捷運工程局提供
高雄輕軌26日起收費，採里程單趟收費20元至35元，電子票證享85折優惠。圖／高雄市捷運工程局提供

高雄環狀輕軌元旦起試營運，讓民眾免費搭乘，人潮踴躍。26日起輕軌將開始收費，採里程單趟收費20元至35元，電子票證享85折優惠。捷運局也提醒民眾搭乘輕軌「進出站都要刷卡」，才不會被鎖卡。

輕軌開始收費後，前5公里票價20元，每多2公里加5元，單趟最高35元，民眾可在車站月台售票機購票。為鼓勵無紙化並為地球盡一份環保心力，民眾使用電子票證及QR Code乘車碼乘車，都可享電子票價85折優惠。

刷卡進入付費區後，若停留超過2小時，出站將加收逾時票價20元。若當日未刷卡出站，跨日進站補刷時，會加收前次最高票價及逾時票價共計55元。因此捷運局提醒，搭乘輕軌進出站「一定都要刷卡」，否則將會鎖卡。

另外持高雄市博愛卡（身障人士）、敬老卡的民眾，進出站也要刷卡，可免費搭乘高雄輕軌。民眾搭乘輕軌遇有疑問，也可致電高雄輕軌客服電話(07)793-9676。

高雄輕軌26日起收費，採里程單趟收費20元至35元，電子票證享85折優惠。圖／高雄市捷運工程局提供
高雄輕軌26日起收費，採里程單趟收費20元至35元，電子票證享85折優惠。圖／高雄市捷運工程局提供
高雄輕軌26日起收費，採里程單趟收費20元至35元，電子票證享85折優惠。圖／高雄市捷運工程局提供
高雄輕軌26日起收費，採里程單趟收費20元至35元，電子票證享85折優惠。圖／高雄市捷運工程局提供
高雄輕軌26日起收費。記者潘奕言／攝影
高雄輕軌26日起收費。記者潘奕言／攝影

捷運 票價 高雄輕軌

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