最強女鬼登台灣燈會 他曝創作緣由、過程不斷擲筊請示

2024台灣燈會展出的大專社會組佳作花燈「台灣奇案-陳守娘」，取材自台灣最強女鬼。創作者先泰工藝社周師傅也是在台北燈節推出「眾神保庇（龍）平安」花燈，因整體呈現遭指像靈堂而爆紅。他在臉書說明推出女鬼花燈的緣由，一度擔心爭議太大而放棄，壓力很大。

台灣地表最強女鬼「陳守娘」真有其人，根據台南市政府介紹，陳守娘是清朝道光年間台南人，在丈夫過世後，守貞不再改嫁給官府師爺，寧死不屈，卻不幸被婆婆、小姑家暴致死。但封棺之際娘家人才發現她慘死，揭露對方一連串逼嫁動刑醜事，並引發地方憤怒與抗議事件，相傳陳守娘含冤作祟雖被廣澤尊王收伏，但也入祠官方節孝祠以安其靈。

周師傅在他的個人臉書表示，雖陳守娘當時遭官方毀神拆廟，然其信仰並未從此斷延，即有鄉民私自雕奉陳守娘供拜祭祀，流傳至今。而後，陳守娘的神像輾轉至由他們奉拜。

他表示，大約1年前受到陳守娘的指示指引，他寫信給台南市長黃偉哲，請求協助修復陳守娘位於台南孔廟內遭毀損殘缺的牌位。台南市政府官方立刻回覆了，進行牌位修復處理，台南市政府對於文化資產保存相當重視，很積極快速完成修復事宜。

周師傅表示，今年適逢台南400年，遵照陳守娘請託指示，要將陳守娘風風光光的重現於台南。原本對於女鬼的花燈製作，曾猶疑許久，唯恐爭議太大，也放棄過，壓力很大，但陳守娘卻堅持一定要製作。

他說，在這重要時刻及機緣，製作出陳守娘造型的主題花燈，呈現陳守娘最美貌的風華意象。全部花燈製作的經費，完全自己出資，「並未如外界猜測扯論，我們就是自己出錢出力」，來共襄盛舉燈會的展出。

周師傅表示，歷史記載，陳守娘非常貌美，所以在花燈製作上，必須以華麗姿態來型塑。花燈製作上很艱辛，因為過程一直不斷修改、擲筊請示，直到陳守娘滿意為止，「陳守娘愛美的程度，真是難以言喻」。現階段已圓滿，花燈也順利展出，陳守娘不僅是台灣最強的女鬼，也是最美的女鬼。

周師傅表示，團隊只是默默做著民間文化信仰的香火傳承。民眾若對陳守娘有興趣，推薦到台南孔廟的節孝祠，參訪陳守娘的牌位，深入了解陳守娘的故事；順道遊歷台南府城，感受台南文化古都之美，品嚐台南在地美食，體驗台南400年的多元風華。